81年屏東菸葉廠 擬變身博物館文創基地

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）1936年興建的屏東菸葉廠2002年關廠後，今年全區通過為屏東歷史建築，屏東縣政府同時向前瞻計畫爭取新台幣4.7億元要將菸葉廠打造為跨族群博物館與文創基地。

屏東菸葉廠位於屏東市，1936年因應日治時期菸葉專賣政策而興建，佔地3.89公頃，於2002年關廠；菸廠擁有24棟廠房倉庫，都是鋼筋混凝土建築，其中，鍋爐室、菸葉除骨加工區、菸葉複薰加工區、中山堂等4棟，在2010年被登錄為屏東的歷史建築，今年全區通過為歷史建築。

關廠15年的菸廠，不少地方破損，在關廠期間進行部分房舍修繕，而位於大門口以往做為辦公廳舍的中山堂已修繕完成，文化處30日起至明年元月底在中山堂舉辦「南風博物」系列活動，首度對外開放菸葉廠。