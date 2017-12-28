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中央社

81年屏東菸葉廠 擬變身博物館文創基地

中央社2017/12/28 15:36
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）1936年興建的屏東菸葉廠2002年關廠後，今年全區通過為屏東歷史建築，屏東縣政府同時向前瞻計畫爭取新台幣4.7億元要將菸葉廠打造為跨族群博物館與文創基地。

屏東菸葉廠位於屏東市，1936年因應日治時期菸葉專賣政策而興建，佔地3.89公頃，於2002年關廠；菸廠擁有24棟廠房倉庫，都是鋼筋混凝土建築，其中，鍋爐室、菸葉除骨加工區、菸葉複薰加工區、中山堂等4棟，在2010年被登錄為屏東的歷史建築，今年全區通過為歷史建築。

關廠15年的菸廠，不少地方破損，在關廠期間進行部分房舍修繕，而位於大門口以往做為辦公廳舍的中山堂已修繕完成，文化處30日起至明年元月底在中山堂舉辦「南風博物」系列活動，首度對外開放菸葉廠。

文化處今天舉辦活動前記者會，處長吳錦發說，隨著中山堂的修復啟用，菸葉廠邁向新里程碑，中山堂建築及廣場4棵椰子樹充滿南國美感，未來將在這裡安排一系列展覽活動，菸廠全區將規劃為南國美學中心、跨族群博物館與文創基地，逐步成為屏東重要文化亮點。

副處長曾龍陽接受記者採訪時指出，縣政府已將菸葉廠規劃為文創園區的計畫提報前瞻計畫，預計以4.7億元打造整個園區的軟硬體，菸廠元素將會保留。

文化處表示，「南風博物」系列活動包括「2017屏東文化館雙年展」、老員工導覽、南風市集、手作小學堂與菸味兒電影院等，展場以「回家」為主題，建置3座家屋，分別是眷村之家、閩客薪傳之家與原民石板屋，展覽將於12月30開幕，「南風市集」日期為1月13日至14日、1月27日至28日。1061228

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