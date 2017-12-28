台南工務局閃亮106成績亮眼　邁進前瞻107宜居城市

工務局今（28）日辦理106年終記者會，局長蘇金安細數該局業務績效，其中2017年國家建設卓越獎拿下8座獎盃，還有「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評實施計畫」道路養護獲得第一名，也拿到綜合成績優等獎；另外第九屆健康城市暨高齡友善城市獎項也贏得健康安全類獎獎盃等，共爭取到18座獎盃。

台南市政府工務局走過「閃亮106」，交出漂亮成績單，新的一年將邁入「前瞻107」，除繼續推動台南大會展中心、國際亞太棒球訓練中心等重大工程外，配合前瞻計畫將新闢沙崙綠能科學城周邊道路、建置月津港親水公園及再提升道路品質等，發展更舒適的宜居台南生活。

在建設方面，適逢台南公園100歲生日，前市長、現任行政院長賴清德特別為公園進行「診斷、治病、強身」三階段改造；其中備受矚目的日式景觀流瀑，在特別情商日本北山安夫老師給予還原修復下，重現原貌。

其他在公園、交通、道路等方面，仍永續開發與工程建設，例如完成開放平實公園、官田環保公園2座大型公園、三縱三橫到位創造1小時生活圈、強化提升道路品質等。

展望107年，工務局除繼續完成大台南會展中心、亞太國際棒球訓練中心等重大建設，仍持續推動友善騎樓成效、拆除重大違章建築並杜絕新違建以提升民眾居住安全及品質；同時亦將積極配合前瞻計畫，以30分鐘生活圈為目標興闢重要道路，積極改善道路、人行道，加強公園整建多目標使用，營造舒適、低碳綠生活空間，造服人民，達到宜居台南的目標並邁向國際城市發展。