賴清德：修正財劃法 地方縣市肯定

台北市長柯文哲今天說，台灣有六個直轄市的設計很奇怪，同意要行政區重劃，他說，除了對於當年設計六都概念感到不解，也強調，要改也可以，但要改好，不要愈改愈差就好。

賴清德昨天在行政院年終記者會指出，擬定均衡地方發展的三個方向，明年將研擬行政區重劃，解決公務員同職務不同職等問題；修正財政收支劃分法給地方更多經費；以及地方創生，發展地方經濟。

（中央社台北28日電）行政院長長賴清德宣布研議行政區重劃，並提「財政收支劃分法」修法版本。地方縣市首長均認為財劃法早就應該修改，是當務之急。至於台北、高雄及嘉義縣等對行政區重劃，持樂觀其成態度。

台中市長林佳龍說，期盼中央在財政分配方面能一套設計，鼓勵地方政府積極發展經濟與文化、觀光特色，並將這些發展的歲收多留在地方運用；他說，台灣現有六都，新成立直轄市正處於初期快速發展階段，許多交通、水利、環境等基礎工程，都需要中央挹注更多資源。

桃園市長鄭文燦表示，同意「財政收支劃分法」修法，目前財政資源過於集中，尤其直轄市由二都變為五都、再改制為六都後，原本已有較高財政資源的地方政府保障財源，仍比其他縣市多，相對於最後改制的桃園市及其他16縣市，顯然是不公平。他也表示，桃園升格直轄市剛滿3年，沒有整併與否的問題。

台南市代理市長李孟諺表示，台南縣市2011年整併，進步有目共睹，從歷史發展及地理環境來看，台南市和鄰近縣市緊密相依；若中央有意進行六都整併隔壁縣市，台南市願意配合政策。至於財政收支劃分法修法，台南市政府財政稅務局副局長沈盈如建議，應把餅做大，將全部營業稅收納入統籌分配，擴大各縣市財源。

高雄市政府表示，樂見賴清德展現魄力、解決實際的問題，期盼中央以國土計畫的高度進行通盤檢討，並重新審視全國的產業佈局，以確立國內的區域及產業分工，進而實質地改善區域發展不平衡。因為，行政區重劃及財劃法的修法因牽涉層面過廣，皆已擱置多時，且六都當時倉促升格，相關法令確有未竟之處。

苗栗縣長徐耀昌指出，早期苗栗和新竹統稱為新竹州，因人口增長，才劃設苗栗縣、新竹縣以及新竹市，但自從設置六都後，因財政收支劃分法明顯不公平，導致居住在省轄縣市地區民眾，成為「二等公民」。

徐耀昌表示，中國大陸13億人口，也不過4個直轄市，反觀台灣已經六個直轄市，不符合比例原則，因此行政區劃分除了合併選項外，六都存在的「必要性」，也應納入檢討，他說，目前財政收支劃分其中有6成用在六都，台灣省所屬縣市只分到4成，改善財劃法才是當務之急。

屏東縣長潘孟安表示，過去「財政收支劃分法」單以人口為依據，以屏東縣為例，人口雖只有83萬人，但土地面積不輸給六都任一個，這些縣境都需要經費去維護修繕，所以不單用人口計，建議納入面積重新規畫。

嘉義縣長張花冠說，行政區重劃，她樂觀其成且盼加速規劃，台灣區域發展不均與城鄉差距，六都時代更加嚴重，六都成為名副其實的磁吸怪獸。

澎湖縣長陳光復說，澎湖縣由所轄90個大小島嶼所組成，土地面積小，僅有127平方公里，人口也僅有10萬餘人，在中央財政收支劃分，所占的比例相對少，但澎湖四面環海，還要兼理海洋事務，未來希望在財政收支劃分下，希望可納入海域管轄的部分，以增加財政的補助。

彰化縣長魏明谷說，他主張把縣廢掉改市，大家都直屬中央，也希望訂定福利基本法，人人福利都平等。像是宜蘭、花蓮縣等都改稱呼為宜蘭市、花蓮市，這樣當地的民眾才不會覺得自己是二級國民，心裡不會不平衡，大家都直屬中央。1061228