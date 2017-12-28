免費公益Wi-fi服務　竹北市設20站點先行

▲竹北市長何淦銘(左)期望以網路影音播送方式發送重要市政訊息、防災資訊。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.28）

新竹縣竹北市公所為了擴充網路服務，啟動便民公益Wi-Fi點，在市公所、圖書館、新月沙灘、里民活動中心或集會所等20個公共場域提供免費上網，方便長輩學習使用網路，未來也將擴充建置播放器，作為防災和市政宣導使用。

現今大多數人均善用網路及科技，市長何淦銘表示為讓民眾及時接收訊息，因此建置「E-zhubei」免費Wi-Fi，未來也期望朝擴充建置播放器，能以影音播送等方式，發送重要市政訊息、防災資訊等，打造無距離公共空間。



▲竹北市公所提供免費公益Wi-fi服務，先期設置20個站點，協助長輩學習使用網路。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.28）

公益Wi-fi無線網路硬體設備、管理雲由智邦集團提供規畫，連線頻寬則由北視有線電視提供，採用免驗證、智慧隔離、網頁分級過濾，主動阻擋色情、暴力網站侵入，避免青少年誤觸「18禁」內容；資訊師蔡宏頡表示，當民眾連線上網時，即可享有2M頻寬，接收訊息、查看line、臉書大多無問題，不採用高畫質也能瀏覽Youtube頻道。

何淦銘期望Wi-fi服務能夠持續擴點，並表示若各里有需求，願意協助安排老師到社區指導年長者使用手機、平板連結網路等，希望能將服務更加普及、便民。