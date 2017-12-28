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上百居民指新北風力是假離岸 堅拒開發

中央社2017/12/28 15:53
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）新北離岸風力發電計畫今天進入環評初審第二次會議，當地上百居民質疑離岸僅1.8公里，並威脅生物生存及漁業，將前往環保署門口拉布條抗議，疾呼「拒絕假離岸、保護北海岸」。

環保署今天召開「新北離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第二次初審會議，會前當地北海岸居民120多人在環保署門口聚集，召開「拒絕假離岸 保護北海岸」記者會，抗議開發不當，高呼「守護北海岸、拒絕大風機！」

北海岸環境自救會會長賴滿足表示，新北市三芝、石門當地居民要求環保署退回此案，訴求包含，一、開發案的風機離岸僅1.8公里，是假離岸議題，跟國際離岸風機的設置標準30公里落差太大，要求事業主管機關重新規劃真正符合國際標準的離岸風機風場。

二、依據現行法規，並無法得知開發單位拿到許可證後，工作規範由什麼單位進行監督、稽查，因此要求制定離岸風場的工作規範標準，並制定清楚的罰則。

三、北海岸環境自救會及當地居民不是反對綠能，反對的是假離岸風力發電，對百姓的健康及生態環境帶來危害。

四、質疑開發單位生態調查嚴重不足，環說書資料指稱未發現鯨豚、海龜、綠蠵龜及藻礁，但是自救會找到的資料就顯示，2017年1到3月初就有4起鯨豚擱淺的新聞報導，也有保育類野生動物海龜的報導；他們不歡迎對台灣環境不友善的外資，呼籲環保署嚴加審查相關生態資料。

前往聲援的台灣蠻野心足生態協會創辦人文魯彬也強調，為了開發破壞生態，怎麼能叫綠能，這樣的綠能恐怕不怎麼綠。1061228

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