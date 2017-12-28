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唐獎漢學法治獎 黃進興：彌補諾貝爾獎

中央社2017/12/28 15:50
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（中央社記者余曉涵台北28日電）中央研究院副院長黃進興今天接受媒體訪問談到唐獎表示，他認為唐獎中的漢學獎跟法治獎是諾貝爾獎所沒有的，可以彌補諾貝爾獎沒設的獎項。

首屆唐獎漢學獎得主余英時，為了鼓勵年輕學人投入人文研究的領域，為傳統文化的活化注入更新的生命力，依據財團法人唐獎教育基金會章程第15條第9款獎勵研究補助規定，提撥款項，以五年為期（2015年-2019年），獎助人文研究的年輕學者撰寫專書或博士論文，今天舉行「余英時先生人文研究獎」第三屆頒獎典禮。

會後，中研院副院長黃進興接受媒體訪問指出，唐獎中的漢學獎跟法治獎是諾貝爾獎所沒有的，可以彌補諾貝爾獎沒設的獎項，剩下的永續發展、生技醫藥獎則是其他國家的重要獎項也有。

黃進興表示，國內有很多獎項，但要稱得上國際的獎項，層次範圍上需要不一樣，要跨越種族、國別、信仰跟性別等，國際獎項標準要比較高，才能獲得認可。

他認為，唐獎前兩屆的得主可能跟台灣一點關係都沒有，但就可以更客觀地從普遍性跟客觀性來衡量得獎者的貢獻。

黃進興指出，唐獎的運作也跟諾貝爾獎很有關係，過去在規劃唐獎時，都有取經諾貝爾獎。

黃進興表示，第三屆唐獎公布，希望可以讓學術界或國際學界眼睛一亮，選出最適合的人選，也會提升評審團的國際學術力，跟國際學術接軌，也會走在國際學術界的前面。

黃進興也說，他個人對漢學獎的期許，是希望可以多元化，讓世界幾個大區塊從事漢學研究工作的學者都可以出線，對全世界來說也是很大的鼓勵。

除此之外，黃進興說，他也希望漢學獎得獎者的年齡可以年輕一點，而不是都頒給年長學者，成為終身成就獎的概念。1061228

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