2018國際政治展望(二)：普丁辦世界盃 暗藏政治

俄羅斯 2018 年 6 月主辦世界盃，隱藏不少政治危機，尤其是總統普丁尋求連任的大選在 3 月舉行。英國《獨立報》形容，這將是歷來最政治化的一屆世界盃。

香港《文匯報》綜合外電消息，舉辦世界盃對俄羅斯具有重大意義，這是烏克蘭危機後，普丁重新向世界展現俄國風貌、重塑國家品牌的良機。俄國家隊在世界盃揭幕戰將對陣沙烏地阿拉伯，同組還有埃及和烏拉圭，算是避開了一眾熱門爭標隊伍。

話雖如此，俄羅斯不可掉以輕心，巴西就是前車之鑑。巴西政府在上屆世界盃決賽周揭幕前，已深受貪腐醜聞困擾，總統羅塞夫 (Dilma Rousseff) 出席賽事期間頻頻被球迷喝倒彩。身為大熱的巴西隊，竟以 1 比 7 恥辱性輸給德國，進一步激化民憤，引發大型反政府示威。羅塞夫同年被國會彈劾下台，成為體育加劇政治風波的典型例子。