台版誰是接班人 錠嵂斥資逾千萬打造

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）為讓民眾了解保險業務員工作內容及應具備特質，錠嵂保經斥資超過1000萬元打造台版「誰是接班人」實境秀，同時，為提升業務員服務效能，錠嵂保經為首家推出人工智慧行動客服系統者。

錠嵂保經今天表示，為讓有志投入保險產業的民眾可以盡快了解保險產業以及業務員工作，錠嵂保經獨家出資超過新台幣1000萬元打造台版「誰是接班人」實境秀，明年初民眾將可在網路收視。

錠嵂保經指出，台版「誰是接班人」實境秀將在北、中、南區選出具CEO執行長特質的20名素人參與節目演出，最後勝出者將可獲頒120萬元的獎金，歡迎20歲以上、不限性別、職業，以及它家保險從業人員都來參與實境秀的海選。