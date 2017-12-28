NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈教召通知　國防部規劃發簡訊輔助竹北智慧城市　免費Wi-fi領軍HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

台版誰是接班人 錠嵂斥資逾千萬打造

中央社2017/12/28 15:57
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）為讓民眾了解保險業務員工作內容及應具備特質，錠嵂保經斥資超過1000萬元打造台版「誰是接班人」實境秀，同時，為提升業務員服務效能，錠嵂保經為首家推出人工智慧行動客服系統者。

錠嵂保經今天表示，為讓有志投入保險產業的民眾可以盡快了解保險產業以及業務員工作，錠嵂保經獨家出資超過新台幣1000萬元打造台版「誰是接班人」實境秀，明年初民眾將可在網路收視。

錠嵂保經指出，台版「誰是接班人」實境秀將在北、中、南區選出具CEO執行長特質的20名素人參與節目演出，最後勝出者將可獲頒120萬元的獎金，歡迎20歲以上、不限性別、職業，以及它家保險從業人員都來參與實境秀的海選。

另外，為提升業務員服務品質，錠嵂宣布完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，保險經紀人公司商品眾多，條款複雜度高，以往業務同仁在搜尋、篩選相對應的商品條款時，需要花費10分鐘以上的時間，而錠嵂的人工智慧行動客服系統可透過反問式及關聯引導，在10秒內回覆精準的資料，大幅縮減業務同仁資料查詢比對時間。1061228

上百居民指新北風力是假離岸...增菘瑋點名綺麗啟發大 楊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan