台版誰是接班人 錠嵂斥資逾千萬打造

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）為讓民眾了解保險業務員工作內容及應具備特質，錠嵂保經斥資超過1000萬元打造台版「誰是接班人」實境秀，同時，為提升業務員服務效能，錠嵂保經為首家推出人工智慧行動客服系統者。
錠嵂保經今天表示，為讓有志投入保險產業的民眾可以盡快了解保險產業以及業務員工作，錠嵂保經獨家出資超過新台幣1000萬元打造台版「誰是接班人」實境秀，明年初民眾將可在網路收視。
錠嵂保經指出，台版「誰是接班人」實境秀將在北、中、南區選出具CEO執行長特質的20名素人參與節目演出，最後勝出者將可獲頒120萬元的獎金，歡迎20歲以上、不限性別、職業，以及它家保險從業人員都來參與實境秀的海選。
另外，為提升業務員服務品質，錠嵂宣布完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助。
錠嵂保經總經理趙惠仙表示，保險經紀人公司商品眾多，條款複雜度高，以往業務同仁在搜尋、篩選相對應的商品條款時，需要花費10分鐘以上的時間，而錠嵂的人工智慧行動客服系統可透過反問式及關聯引導，在10秒內回覆精準的資料，大幅縮減業務同仁資料查詢比對時間。1061228