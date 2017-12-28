涉殺警案擁毒遇盤查 許淳凱嗆討厭警察

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台灣高等法院今天針對北巿夜店殺警案做出二審宣判，被告許淳凱維持13年徒刑。但他昨天又遭查獲藏有含大麻電子煙，一度嗆警「我就是非常討厭警察！我殺警案，怎麼樣」。

台北市警察局大安分局瑞安所所長陳育健接受媒體聯訪時表示，所內員警於27日凌晨2時許執行攔查勤務，並在市民大道與光復南路口攔查一輛白色賓士車，車上26歲許姓男駕駛情緒異常激動，且不願配合盤查。

許男下車後，情緒異常緊張，並說自己有急事，一直抗拒不願配合盤查，甚至還向員警嗆聲「我就是非常討厭警察！我殺警案，怎麼樣」。