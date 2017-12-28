增菘瑋點名綺麗啟發大 楊清瓏：歡迎回來

（中央社記者謝靜雯台北28日電）富邦悍將隊投手增菘瑋決定結束球員生涯，特別指出在綺麗珊瑚的時間，對他影響很大，未來也有可能回到綺麗，綺麗總經理楊清瓏讚許增菘瑋智慧，「百分百張開雙手歡迎他」。

增菘瑋2015年季後遭中信兄弟隊釋出，後來轉往業餘綺麗珊瑚成棒隊，他曾經表示，過去所有的心思都在球場上，生活除了棒球沒有其他出口，面對低潮和壓力容易不斷沉浸在其中，但在綺麗珊瑚，「我過得很充實，也深深感受到我不是只能打棒球，原來這雙手還能做其他工作，有著無限可能」。

增菘瑋去年底透過測試會重回中職，今天透過經紀公司發出聲明稿，選擇在今年球季結束後，結束球員生涯，聲明稿內也提到，「未來的日子，我或許會回到綺麗繼續指導學弟、發揮我過去所學得的經驗；也或許人生旅途充滿未知的驚奇，我期待自己能有更多元化的嘗試和學習新事物的機會」。