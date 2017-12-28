（中央社記者郝雪卿台中28日電）忘年會是日本人在歲末年終喝酒慶祝、迎接新年到來的聚會，台中市今天就有一場傳統日本舞與沖繩三線琴的演出，打造日本忘年會，重現歌舞伎美學。

「西川淑敏西川流日本舞踊」是台中市第一家日本傳統舞踊，創辦人西川淑敏舉手投足充滿優雅韻味，且擁有日本五大流派西川流的師範證照，回台後致力發揚傳統日本舞，今天她帶領學生在台中市西區一家擁有白牆黑瓦的日式傳統建築中，重現日本忘年會的場景。

西川淑敏表示，自己不常在外演出，但這個已有30年的日本傳統建築及庭園，很有日式懷舊氛圍，於是帶領學生前來演出，還搭配台灣知名三線師傅曾健裕表演的日本沖繩三線琴，在這裡重現日本忘年會歌舞伎的情境，到明年2月14日為止，她將於每週四、週六晚上到此演出。