銅價衝上4年高點 分析師：現正來到關鍵阻力位

在中國最大銅礦生產商江西銅業傳出停產消息後，連帶推升國際銅價走勢，倫敦 3 個月期銅一度升至 4 年新高每噸 7259 美元。《CNBC》專欄作家 Matt Maley 認為，銅價正來到關鍵的阻力位，後續走勢將牽動市場情緒。

Maley 指出，當前人們的共識認為，2018 年全球經濟將持續擴張，美國的稅改是重要的催化劑，但除此之外，傳統上「銅博士」也有助預測全球景氣。

當然，共識有時候最終是錯的。想想去年多數人對美元的看法，以及去年 6 月對油價的說法，主流聲音都是錯的。而 2018 年，在中國重新進入去槓桿的流程，全球經濟增長的情況，可能也不會過於樂觀。