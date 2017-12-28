銅價衝上4年高點 分析師：現正來到關鍵阻力位

在中國最大銅礦生產商江西銅業傳出停產消息後，連帶推升國際銅價走勢，倫敦 3 個月期銅一度升至 4 年新高每噸 7259 美元。《CNBC》專欄作家 Matt Maley 認為，銅價正來到關鍵的阻力位，後續走勢將牽動市場情緒。
Maley 指出，當前人們的共識認為，2018 年全球經濟將持續擴張，美國的稅改是重要的催化劑，但除此之外，傳統上「銅博士」也有助預測全球景氣。
當然，共識有時候最終是錯的。想想去年多數人對美元的看法，以及去年 6 月對油價的說法，主流聲音都是錯的。而 2018 年，在中國重新進入去槓桿的流程，全球經濟增長的情況，可能也不會過於樂觀。
如果由近期的銅價來看，似乎預示著好消息。不過僅僅幾周之前，銅價走勢疲軟，直到 12 月 5 日才開始反彈，進而回到 2014 年初的高點。
Maley 表示，當前的高點所在的區域，卻正是 2011 年高點拋售之後，50% 的回撤點，意味接近非常重要的阻力位。
以紐約期銅的走勢來看，如果銅價突破 3.27-3.34 的區間，那麼後勢將非常樂觀。相反地，如果無法攻下，又出現重大的回落，那麼前景就堪慮了。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>