台灣大北富銀合推旺紅包 聊天室可收發

北富銀客戶只要下載M+，並建立群組，隨時隨地皆可收發紅包；紅包類型分為兩種，「一般紅包」每包紅包金額固定，「樂透紅包」每包紅包金額由系統隨機分配，大家可拚手氣。不論是一般或樂透紅包，發送的紅包數由發紅包者自定，紅包數少於群組成員人數，紅包就得先搶先得。

台北富邦銀行總經理程耀輝今天在記者會中扮演財神，正式推出行動紅包服務，程耀輝表示，台北富邦銀行數位金融和台灣大哥大技術團隊通力合作，首創線上即時溝通、即時互動的「富邦旺紅包」，不僅可「一對一」收發紅包，還可「一對多」、「多對多」揪團面對面建群，搶發或搶收紅包。

（中央社記者江明晏台北28日電）年終尾牙與新年是收發紅包的季節，台北富邦銀行攜手台灣大哥大M+messenger共同推出「富邦旺紅包」，可在聊天室內收發紅包，預估將刺激M+用戶數破百萬戶。

台灣大哥大早在2012年，推出自家即時通訊軟體M+messenger，由旗下技術團隊自主開發營運，為企業用戶量身打造，目前包括富邦集團、和泰興業、喬立建設、中山醫學院等近百家企業皆已導入使用。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，M+上架迄今，擁有約87萬活躍用戶，發訊量累積近3億則，M+預計明年第1季再加碼推出升級版的一對一付款功能，期望將帶動使用人數提升20%，總用戶數破百萬戶。

台北富邦銀行表示，「富邦旺紅包」行動服務於12月22日上線，第一波開放集團內部先試行，因下載及綁定容易、手機秒速收便利，目前累計已發出近8萬個紅包，使用M+綁定北富銀帳戶的人數更在一週內衝上萬人次。

鄭俊卿也透露，今年尾牙將發出總數新台幣100萬元的紅包，讓近7000多名員工比誰搶更快。M+瞄準企業通訊市場，目前除了可開設500人的群組，也能當智慧分機，未來要廣泛推廣到企業界。

另外，鄭俊卿也呼籲，台灣的法規環境應該跟上產業脈動，讓整個金融支付和數位匯流發展更快，建議政府在權衡政策時，若對產業有正向效應，就值得一試，不必擔心微不足道的副作用。1061228