影／左轉車道綠燈直行違規？民眾打官司討「道」理

顏光平在10月24日11時24分開著貨車載著魚貨，從永靖要回北斗，途經永靖鄉中山路一段515巷處，遭人檢舉違規占用左轉道，日前就接到員林警分局寄來交通違規的罰單。他認為當時前方是綠燈的號誌，依正常時速直行，怎麼會占用車道呢？

未依左轉標線行駛就會收到紅單？彰化縣北斗鎮魚販顏光平收到一張交通罰單，表明他在10月24日駕車經過永靖鄉中山路時，於左轉車道直行，以「佔用左轉專用車道」開罰。於此，顏光平相當不服氣，他認為沒有佔用車道。顏光平說，打官司也要討回一個「道」理。



▲顏姓魚販駕車經過一設有左轉車道，當時前方是綠燈的號誌，竟然收到「佔用左轉專用車道」的紅單。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

顏光平認為是警方判讀與事實有明顯落差，根本是政府在搶錢，乃向北斗鎮民代表王東魚與縣議員李俊諭陳情，彰化縣警察局交通隊第二組組長蕭汝上、員林分局交通隊分隊長巫宜誠28日也針對整起交通違規檢舉案提出說明。



▲顏姓魚販駕車經過一設有左轉車道，當時前方是綠燈的號誌，竟然收到「佔用左轉專用車道」的紅單。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

蕭汝上表示，警方依據檢舉人所提出行車記錄的影像，認為顏姓駕駛直行車佔用轉彎車道，乃依違反道路交通安全處罰條例第48條第一項7款開出罰單。

李俊諭說，該路段平日車流量大，除了上下班時間較多人車，增設一個左轉車道無可厚非，但，在前方沒有亮起左轉燈號，用路人駕駛車輛直行有錯嗎？依據警方提出的照片根本看不出來顏姓民眾有違規之處。

蕭汝上指出，不論當下有沒有擋「道」後方轉彎車輛，也不管是不是綠燈可以直走，只要是在轉彎專用道上直行都是違規的，而且依據道路交通處罰條例最高可處1,800元的罰鍰。許多民眾根本不清楚道路規則就這樣直直開過去，可是現在人車一台行車紀錄器，違規畫面全都被錄了下來。

蕭汝上說明，顏姓民眾被人檢舉違反道路交通安全處罰條例第48條第一項7款事證明確，但事實上仍有不少用路人的認知跟實際法條差很大，警方也只能提醒所有駕駛人小心注意，否則吃虧的一定是自己。