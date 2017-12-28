律師再控蝦皮藏陸資 投審會：需時間調查

葉光洲今天再度發布聲明指出，為了解為何擁有法令解釋權限的投審會遲遲無法認定SEA集團是否為陸資，他與賴中強於12月22日前往拜訪投審會承辦官員；當時在場投審會官員表示，台灣蝦皮等3家公司雖可認為屬於SEA集團的子公司，而持有SEA集團39.7%股份的大股東騰訊也應可認定是陸資，但SEA集團是否就是陸資，目前無法確認。

興望法律事務所葉光洲今年10月16日向台灣媒體披露，已向台北地檢署告發在台灣營業的SEA集團旗下3家台灣公司，包括樂購蝦皮公司、台灣競舞公司及愛貝公司是「假人頭、真陸資」公司，葉光洲及律師賴中強也已向經濟部投資審議會正式提出檢舉。

（中央社記者吳家豪台北28日電）律師葉光洲今天質疑，經濟部投審會從10月中至今仍無法認定台灣蝦皮集團的數家公司是否為陸資，籲投審會應勇敢作出處分。投審會表示，需要時間調查，且因涉及偵查不公開，不便透露細節。

葉光洲強調，依照經濟部制定的「大陸地區人民來台投資許可辦法」第3條第2項規定，對於大陸地區人民、法人、團體或其他機構投資第三地區的公司，若大陸地區人民、法人、團體或其他機構直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾30%，該第三地區的公司就算是陸資；因此，由陸資騰訊直接投資持有39.7%股份的SEA集團應認定為陸資。

對此，投審會執秘張銘斌說明，騰訊註冊地為英屬開曼群島，雖已確定是由陸資控制，但陸資持股占比尚未釐清，加上騰訊在香港上市，有許多散戶投資人，且香港證交所並未要求股東註明國籍，因此需要時間調查。

按照投審會公告規定，SEA集團的陸資持股占比，必須按股東公司的陸資持股占比計算，據了解，騰訊至少有4成股東非屬陸資，若以騰訊陸資占比6成，且持有SEA集團39.7%股份來算，SEA集團陸資占比不到24%，未達30%門檻。

張銘斌表示，為確認SEA集團是否為陸資，必須先釐清騰訊的陸資占比，目前正請相關單位協助了解，但因涉及檢調偵查不公開的部分，不便透露細節。

不過，葉光洲透露，投審會迄今仍無法確認SEA集團是否為陸資的真實原因，在於10月16日他向媒體披露蝦皮是陸資後，SEA集團總裁奈許（Nick Nash）於10月23日就從新加坡飛來台灣拜會財經部會高層官員有關。

針對投審會目前處理SEA集團的態度與方式，葉光洲提出質疑，認為投審會應該站在台灣的立場，勇敢作出處分。1061228