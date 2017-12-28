明年恐下架民視新聞台 TBC：不會關協商大門

（中央社記者朱則瑋台北28日電）TBC台灣寬頻因為與民視協商不成，107年恐下架民視新聞台，NCC明天將找雙方調處。TBC今天表示，不會把門關上，就算真的下架，仍會持續跟民視商談授權，盼達雙贏局面。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，擁有南桃園、北視、信和、群健4家有線電視系統，收視戶數超過70萬戶，TBC與民視協商107年「民視新聞台」頻道授權時，雙方談判不成，TBC考量明年下架民視新聞台，避免侵權。

不過，NCC昨天已經收到TBC旗下北視有線電視來文，內容指出，民視雖然有告知有關「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道，在採共同授權前提下，同意將授權延長至明年2月15日，但與目前僅播送民視新聞台，與民視所稱的延長授權條件及統一報價內容，與現況不符，因此，請求NCC協助調處。