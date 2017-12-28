國會外交添新軍 永續旅遊促進會成立

陳曼麗表示，為了促進台灣觀光旅遊產業永續發展、帶動觀光與文化產業國際化，以及與各國國會議員及政府單位加強永續旅遊交流聯誼等，決定成立法院永續旅遊促進會。

陳曼麗今天在立法院舉行記者會宣布成立立法院永續旅遊促進會，由她擔任會長、蘇嘉全任榮譽會長，民主進步黨立委吳焜裕、李麗芬和尤美女到場力挺。

她說，聯合國世界旅遊組織將今年訂為國際永續觀光發展年，台灣更應推動，好好把立委組織起來，也跟公部門和民間團體一起努力；立院永續旅遊促進會已有19位立委加入。

與會的外交部國會事務辦公室科長陳欽彥表示，觀光是台灣非常重要的政策，特別是配合政府新南向政策，鼓勵更多外國人來台觀光，不僅能增進雙邊友誼，也能增加國內GDP。

國家發展委員會國土區域離島發展處區域及城鄉科科長張明芳在會中說，不管是開拓多元市場、智慧觀光或離島發展，都是世界趨勢，整個國家的發展應該也是朝這個方向；對於永續旅遊，國發會未來一定會就軟硬體建設或相關經費的分配，提供協助。1061228