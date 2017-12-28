馮部長主持將官晉任茶會　期勉打造國軍為「勝利之軍」

（軍聞社記者周力行臺北28日電）國防部長馮世寬今日主持「中華民國107年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」茶會，他對全體晉任上階的將領們懇切勉勵，期許在他們齊心努力下，引領國軍成為一支「勝利之軍」。

上午將官晉任暨布達典禮結束後，國防部在忠愛營區舉辦茶會，馮部長由參謀總長李喜明上將、副部長張冠群上將及各軍司令陪同，向新晉任的將領們恭賀道喜，並對眷屬們長期奉獻青春、照顧家庭，讓將領們無後顧之憂，全心投入戰備演訓，表達最誠摯的感謝，「謝謝你們對家庭的照顧」。

「不論你是晉任將軍的，或是歷練更重要職務的，絕不要忘記父母親生我、養我、育我」，馮部長致詞時提醒在場新科將領，父母的養育之恩絕不可忘；其次，也不該忘記一路上長官舉薦的知遇之恩，不忘記這些，對國家就一定會忠貞。

馮部長勉勵晉任將領公餘不忘進修，尤其是兵學書籍的研讀精進，進一步再研擬各軍「創新/不對稱」戰術戰法上，必能有所助益。

另外，馮部長也期勉將官們注重基層人才培育，遴選優質適合的幹部教育他們，使他們能「為你所用、為軍所用、為國所用」，也期盼國軍明年會更好，成為一支「勝利之軍」，贏得民眾的信賴與尊敬，「我們站在這塊土地上，讓想侵犯我們的敵人不敢輕舉妄動」。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社