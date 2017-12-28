印度高官：印度注意中國欲成海上強權

（中央社記者康世人新德里28日專電）曾任陸軍參謀長的印度外交部次長辛赫（VK Singh）昨天在國會下院表示，印度政府已注意到中國顯露出欲成為「海上強權」的目標，將保持密切關注，且維持與鄰國的聯繫。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，辛赫在國會下院（Lok Sabha）就鄰國問題發表演說時，做以上陳述。

中國最近與馬爾地夫簽署自由貿易協定，先前取得巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar）及斯里蘭卡赫班托達（Hambantota）的經營權，和緬甸皎漂港（Kyaukpyu）70%到85%的股權，中共海軍艦隊與潛艦頻頻出沒印度洋，引起印度關注與緊張。