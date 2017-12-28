印度高官：印度注意中國欲成海上強權

（中央社記者康世人新德里28日專電）曾任陸軍參謀長的印度外交部次長辛赫（VK Singh）昨天在國會下院表示，印度政府已注意到中國顯露出欲成為「海上強權」的目標，將保持密切關注，且維持與鄰國的聯繫。
印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，辛赫在國會下院（Lok Sabha）就鄰國問題發表演說時，做以上陳述。
中國最近與馬爾地夫簽署自由貿易協定，先前取得巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar）及斯里蘭卡赫班托達（Hambantota）的經營權，和緬甸皎漂港（Kyaukpyu）70%到85%的股權，中共海軍艦隊與潛艦頻頻出沒印度洋，引起印度關注與緊張。
辛赫昨天在國會下院指出，印度政府不斷監視與印度安全有關的一切事態發展，並維持常態手段來解決這些問題。
他強調，「（印度）政府已注意到中國欲成為海上強權的既定目標。」作為戰略的一部分，中國正在印度洋地區的沿岸國家發展港口和其他基礎設施。
辛赫向國會承諾，政府將繼續保持密切關注，並與鄰國維持聯繫。
為對抗中國在印度洋地區的擴張，印度近來也積極透過與美國、日本、澳洲會談，強化海上防務合作，推動維持印度洋太平洋地區的海上航行與飛越自由。
談到與中國關係緊密的巴基斯坦，辛赫表示，啟動雙邊全面對話的責任在巴基斯坦。1061228