中華郵政VISA金融卡明起可行動刷卡 估360萬名

中華郵政今 (28) 日宣布，為了提供儲戶更多元的行動支付服務，將於明 (29) 日起開辦「郵政 HCE 手機 VISA 卡」發卡服務，為台灣第 1 家於「台灣 Pay 行動支付」APP 提供「VISA 金融卡」服務的金融機構，估全台 360 萬郵政 VISA 金融卡儲戶受惠。

中華郵政表示，只要持有 Android5.0 以上作業系統，且具備 NFC 功能的智慧型手機，下載「台灣 Pay 行動支付」APP 完成註冊，免更換 NFC SIM 卡，即可申請「郵政 HCE 手機 VISA 卡」服務，將實體「郵政 VISA 金融卡卡號」轉換為「HCE 手機 VISA 卡」，並於全球設有感應式刷卡機的 VISA 實體特約商店，透過手機感應，完成支付。