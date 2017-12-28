謝沛恩甜蜜穩交外籍男友1年　自認「變得比較不自私」

歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》今（28）日舉辦餐敘，劇中演員黃騰浩、謝沛恩、劉冠廷、許光漢皆出席，其中黃騰浩因角色需要，還先去找柔道國手訓練，但沒想到才參加第一堂課，雙手竟起了水泡，現場也爆料謝沛恩不僅是柔道高手、力氣也超大，打趣說：「她如果來真的，我就死定了！」

謝沛恩為了融入角色，會靠寫日記來培養情緒，透露昨日寫日記寫到哭，自嘲：「今天眼睛腫腫的。」問及感情狀態，謝沛恩表示在與外籍男友交往前曾有段5年空窗期，如今穩定交往1年多，有覺得自己變得比較「不自私」，更自認非常適合遠距離。