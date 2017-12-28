NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈電影衝組記者會　林佳龍祝票房長紅高市免費公車　10條路線加密班次HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
娛樂

謝沛恩甜蜜穩交外籍男友1年　自認「變得比較不自私」

記者徐郁雯／台北報導2017/12/28 16:43
▲ 主要演員劉冠廷（左起）、謝沛恩、黃騰浩、許光漢出席《1006的房客》媒體餐敘。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.28）
▲ 主要演員劉冠廷（左起）、謝沛恩、黃騰浩、許光漢出席《1006的房客》媒體餐敘。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.28）

歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》今（28）日舉辦餐敘，劇中演員黃騰浩、謝沛恩、劉冠廷、許光漢皆出席，其中黃騰浩因角色需要，還先去找柔道國手訓練，但沒想到才參加第一堂課，雙手竟起了水泡，現場也爆料謝沛恩不僅是柔道高手、力氣也超大，打趣說：「她如果來真的，我就死定了！」

謝沛恩為了融入角色，會靠寫日記來培養情緒，透露昨日寫日記寫到哭，自嘲：「今天眼睛腫腫的。」問及感情狀態，謝沛恩表示在與外籍男友交往前曾有段5年空窗期，如今穩定交往1年多，有覺得自己變得比較「不自私」，更自認非常適合遠距離。


▲ 主要演員謝沛恩（左）、黃騰浩出席《1006的房客》媒體餐敘。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.28）

《1006的房客》中的主要場景費時2個月搭建完工，粗估砸下百萬，製作費也高於其他戲劇。不僅如此，陳戎暉導演對於細節也相當要求，就連臨演的一顰一笑也絲毫不馬虎。劉冠廷在劇中有吻戲，但因鏡頭比較遠，想說以借位帶過，沒想到導演透過耳機表示：「我拍戲沒有借位，辛苦一下。」劉冠廷只好開玩笑說，這也算「賺到」。


▲ 主要演員劉冠廷（左起）、謝沛恩、黃騰浩、許光漢出席《1006的房客》媒體餐敘，還逗趣的一起拿著奶昔。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.28）

關鍵字1006的房客謝沛恩劉冠廷黃騰浩許光漢
李建軒創作新輯　陳零九站台力挺「城市創作女聲」吳汶芳獻聲彈唱

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan