謝沛恩甜蜜穩交外籍男友1年　自認「變得比較不自私」

歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》今（28）日舉辦餐敘，劇中演員黃騰浩、謝沛恩、劉冠廷、許光漢皆出席，其中黃騰浩因角色需要，還先去找柔道國手訓練，但沒想到才參加第一堂課，雙手竟起了水泡，現場也爆料謝沛恩不僅是柔道高手、力氣也超大，打趣說：「她如果來真的，我就死定了！」
謝沛恩為了融入角色，會靠寫日記來培養情緒，透露昨日寫日記寫到哭，自嘲：「今天眼睛腫腫的。」問及感情狀態，謝沛恩表示在與外籍男友交往前曾有段5年空窗期，如今穩定交往1年多，有覺得自己變得比較「不自私」，更自認非常適合遠距離。
▲ 主要演員謝沛恩（左）、黃騰浩出席《1006的房客》媒體餐敘。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.28）
《1006的房客》中的主要場景費時2個月搭建完工，粗估砸下百萬，製作費也高於其他戲劇。不僅如此，陳戎暉導演對於細節也相當要求，就連臨演的一顰一笑也絲毫不馬虎。劉冠廷在劇中有吻戲，但因鏡頭比較遠，想說以借位帶過，沒想到導演透過耳機表示：「我拍戲沒有借位，辛苦一下。」劉冠廷只好開玩笑說，這也算「賺到」。
▲ 主要演員劉冠廷（左起）、謝沛恩、黃騰浩、許光漢出席《1006的房客》媒體餐敘，還逗趣的一起拿著奶昔。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.28）