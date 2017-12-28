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寒冬送暖「油」你真好　北媽贈民生物資迎新年

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/28 16:52
▲媽祖醫院今(28)日在一樓大廳舉行“寒冬送暖，油你真好！”捐贈儀式。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）
▲媽祖醫院今(28)日在一樓大廳舉行“寒冬送暖，油你真好！”捐贈儀式。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院），28日假媽祖醫院一樓大廳舉行「寒冬送暖，油你真好！」物資捐贈儀式。


▲媽祖醫院今(28)日在一樓大廳舉行「寒冬送暖，油你真好！｣捐贈儀式。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

吳錫金院長將1,400罐2公升裝沙拉油分贈給北港鎮28個里的弱勢家庭及獨居老人，由張勝智鎮長及新街里王昭人里長代表接受；同時，也捐贈100罐2公升裝沙拉油，及100包3公斤裝白米給北港鎮劉厝里社區發展協會、水林鄉灣東社區發展協會。


▲吳錫金院長呼籲歲末寒冬送暖，關懷需要幫助的鄉親，大家一起加油動起來！（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

吳錫金院長表示，這1,500罐沙拉油是媽祖醫院醫護事同仁的初衷與本心，我們除了站在社區醫療與長照2.0的第一線；換個方式，我們也用最實際的行動，歲末寒冬送暖關懷需要幫助的鄉親，誠願社會各界一起持續接力，一起加油動起來！感謝北港鎮農會林翠香總幹事也代表捐獻120罐沙拉油共襄盛舉。


▲媽祖醫院醫護事同仁捐獻1,500罐沙拉油共襄盛舉。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

張勝智鎮長感謝媽祖醫院本著「媽祖心．北港情」的奉獻精神，服務雲林大北港地區及海線偏鄉，「寒冬送暖，油你真好！」活動由衷感受到媽祖醫院醫護事同仁的一片愛心，希望藉此活動拋磚引玉，和社會大眾一起幫助需要協助的弱勢家庭及獨居老人，讓他們也可以同我們一樣，愉悅的溫暖過冬，同時也可以體驗到鄉親鄰里之間處處有溫情。


▲媽祖醫院「寒冬送暖，油你真好！」捐贈物資，將分送弱勢家庭、獨居老人、劉厝里社區發展協會、水林鄉灣東社區發展協會。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

關鍵字中國醫藥大學北港媽祖
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