因應雲林劍湖山跨年人潮　斗南警分局設管制點疏導交通

斗南警分局規畫自106年12月31日下午4時起至107年元月1日凌晨4時止，加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路之交通疏導及取締違規停車、攤販等，確保交通順暢；另為避免違規停造成道路壅塞及影響其他用路人權益，經雲林縣政府召集相關單位實施會勘後，屆時將公告雲212線（光華與光昌路口至雲199線路口）前單向禁止停車，僅留下山方向予民眾停放車輛；雲199線（雲212線至國道3號涵洞）雙向禁止停車；雲212線自雲199線路口至劍湖山王子坡雙向禁止停車、設攤；雲210線（光華與光昌路口至庵古坑咖啡）禁止雙向停車；慈光寺產業道路（雲210線起至雲212線止)）禁止雙向停車。

雲林縣斗南警分局因應劍湖山跨年煙火秀人潮衍生治安、交通等問題，特別規畫近200名警力擔服跨年專案勤務，並針對劍湖山周邊重要幹道實施交通管制疏導及防竊工作，以維持交通順暢、防制事故發生，讓活動能順利進行、平安落幕。

雲林縣警局在劍湖山周遭的古坑中華路和雲199線交叉口；永光中山路和文昌路口；雲212線和雲199線交叉口；雲212和文昌路交叉口（全家便利商店)）；雲212線和永光外環道口；雲210線和永光外環道口（永光安養院前）；雲210線和雲199線交叉口（庵咖啡）；雲212線和雲209線路口（往劍湖山方向入口）；光昌路246巷口；台3線和158乙線交叉口；台3線和永興路岔路口；雲210線和慈光寺劍湖旁產業道路路口等計有12處設置交通管制點，當見胡山園內停車位即將滿時，各管制路口將擺放交通錐管制自小客車、大型車進入（當地居民及機車除外），避免造成道路壅塞。

另外，為減少參加跨年煙火活動車流，劍湖山世界於本次活動期間提供免費之接駁專車，預計於106年12月31日18時至22時30分，在古坑鄉綠色隧道228停車場、慈靈宮停車場設立接駁站前往劍湖山世界，並於107年1月1日0時20分至2時30分將遊客再次以專車方式載離劍湖山世界。

斗南警分局長李俊德指出，有鑑於98年跨年煙火施放時，民眾於台78線快速道路違規臨停並跨越車道觀賞煙火表演而遭車輛撞死案，此次仍會派遣警力於台78線上勸導疏離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發，以免憾事重演。