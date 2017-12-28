新社白毛台保留地問題　有待中央成立跨部會處理

白毛台地區並非位處山地鄉但卻編為保留地，行政轄區雖屬於新社區公所，土地卻歸和平區管理的奇特現象。多年來衍生不少問題，包括農民無法辦理農保，農業天然災害無法獲得災害救助，房屋也無法申請興建，對於當地居民的權益造成很大的影響。當地居民成立「爭取白毛台保留地放領自救會」，要求政府解除保留地限制，以符實際並確保居民權益。

白毛台保留地放領自救會居民在會場，懸掛「轉型正義、還我土地」、「黑箱作業、非法註記」、「強搶民地」等布條標語，表達百年來當地居民所遭受的委屈與不滿；東勢警分局為防場面失控，也動員多位員警到場戒護。不過，白毛台自救會會長鄧怡茹與近百位居民們，都很理性的與中央及市府原民會等相關單位官員，針對相關法源等問題提出質疑與討論。

市府原民會主委馬耀．谷木表示，盼由雙方提供資料來談，沒有問題就先輔導合法承租。市議員蘇慶雲指出，政府轉型正義中，追討國民黨的黨產都可以追溯至民國34年，為何白毛台案就不行？盼中央成立跨部會以個案方式處理，還給當地居民公道；他也建議採取「以地易地」方式，在和平區境內釋出林班地劃為原住民保留地。市議員蔡成圭也認為，白毛台保留地問題已紛擾多年，亟需中央政府單位成立跨部會來處理。

經市府原民會主委馬耀．谷木做成三項決議：一、先輔導合法承租。二、視保留地註記訴願結果。三、請立委提「以地易地」案，由中央成立跨部會來處理。