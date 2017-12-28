留美博士音樂家邱佩珊　長笛演譯多元曲風

邱佩珊為美國印第安那大學長笛博士，求學期間以全額獎學金攻讀並擔任系上長笛助教，曾獲得多位教授肯定，頒發特別演奏榮譽獎。2012年獲得the Alexander & Buono International Flute Competition第一名，受邀至紐約卡內基音樂廳擔任個人獨奏表演，現任東海大學專任助理教授。

美國萊辛頓愛樂長笛首席音樂家邱佩珊，訂於107年1月6日晚間7點30分，在故鄉葫蘆墩文化中心舉行歸國後的首場獨奏會；全場跨越傳統古典、法式浪漫、經典美國、探戈迷情到爵士重奏，多元曲風與不同樂器組合，將帶給觀眾與眾不同的室內樂想象。

邱佩珊以Canzone「短歌」為題，透過風格迥異的各式樂曲，以長笛表現動人的歌唱特質。上半結合鋼琴，以二重奏詮釋美國作曲家巴伯的抒情「短歌」、現代長笛之父貝姆的炫技名作「大波蘭舞曲」，及演繹經典的佛瑞「Ａ大調小提琴奏鳴曲」。

下半場則展現跨界音樂會曲風，特別邀請畢業於布魯塞爾皇家音樂院爵士鼓手，今（106）年甫得金馬獎最佳原創電影音樂的廖柏鈞，與國立臺灣交響樂團低音提琴溫勝凱演奏皮耶佐拉「探戈練習曲」、波林「組曲」，結合古典、爵士及流行音樂，以四重奏豐富的聲響畫下音樂會的句點。