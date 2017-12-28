矽格深耕中國大陸 明年業績上看百億

黃興陽指出，目前矽格在無錫廠發展相對趨緩，在台灣發展較順利，引進高階測試技術和晶圓級封裝等，吸引幾家排名前10大的中國大陸本地半導體廠商洽談。

展望中國大陸布局，黃興陽表示，中國大陸是全球最大晶片市場，中國大陸也政策扶持半導體自製率，目前中國大陸建造晶圓廠就有20幾座。

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）矽格董事長黃興陽表示，考慮與中國大陸廠商合作，預期明年下半年可明朗。明年資本支出約新台幣16億元。法人估矽格集團明年業績上看百億元。

他表示，矽格會擴大在中國大陸布局、考慮與當地廠商合作，目前尚未具體定案， 明年會與中國大陸本土廠商討論合作，預期明年下半年有機會明朗。

談到入主台星科效益，黃興陽指出，台星科有保障訂單合約，整體淨利表現可望看佳。

矽格也表示，第4季網通、車用電子、醫療電子和手機通訊應用需求持續暢旺，10月份已經開始認列台星科營收，整體營收大幅年增。

法人預估，矽格今年每股純益可超過新台幣2元，整體毛利率可在25%到27%區間。中國大陸客戶占矽格集團業績比重約1成。

展望明年，矽格營運長葉燦鍊指出，因應未來輕薄、短小、高速運算應用以及客戶在物聯網、車用電子、5G等產品需求，在晶圓級封裝，矽格將著重12吋和8吋晶圓級封裝和可靠度實驗室。

在測試端，矽格深耕高階手機及網通晶片、人工智慧晶片、記憶體晶片、車用及醫療晶片。在封裝端，矽格強化射頻晶片、微機電和四方平面無引腳封裝等。

在機台部分，矽格自行研發射頻測試機台，目前已裝機近百台，營收占集團營收約7%，鎖定4G行動通訊、功率放大器、無線、射頻等產品。

在資本支出部分，矽格明年集團資本支出規劃新台幣16億元，布局晶圓級封裝、測試與封裝產品。

法人預估，矽格明年業績受惠認列台星科業績效應，集團業績有機會上看新台幣百億元，明年每股純益可超過3元。

在布局晶圓級封裝，矽格表示，明年晶圓級封裝資本支出約3億元，可增加既有產能約10%到20%，鎖定手機、網通、物聯網和比特幣應用。

矽格7月上旬宣布預計以新加坡幣7375萬元（折合新台幣約16.2億元）取得Bloomeria Limited 100%股權，間接取得台星科51.88%股權，後改以約5418萬美元等值幣別，在9月25日交割。台星科11月15日召開股東臨時會，全面改選董事，董事長由黃興陽出任。

矽格今年前11月自結合併營收新台幣60.93億元，較去年同期52.69億元成長15.64%。

從營收比重來看，今年前3季智慧手機占比約36%，電腦及週邊占比約23%，消費電子和智慧家庭占比約20%，網通物聯網占比約11%，車用與醫療占比約10%。1061228