草莓溫泉季報到 慢遊苗栗泡湯趣

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議員黃月娥、楊恭林以及大湖鄉長胡娘妹、獅潭鄉長謝春梅等人，今天出席活動宣傳記者會，徐耀昌也與拿下2017世界麵包大賽（Mondial du Pain）整體冠軍的麵包師陳耀訓，一起運用大湖草莓果乾揉入麵糰，製作特色烘焙麵包。

苗栗縣文觀局以「慢城體驗、溫泉輕旅、農業觀光」為主軸，舉辦「2017苗栗草莓溫泉季」活動，107年1月6日、13日、20日連續3個週六在大湖酒莊舉辦溫泉市集，結合縣內合法溫泉旅宿、農特產品及文創伴手禮業者設攤促銷，吸引民眾搶好康、泡好湯。

徐耀昌指出，泰安溫泉是弱鹼性的碳酸氫鈉泉，泉質清澈，無色無味，泡湯後皮膚更顯細緻滑嫩，號稱「美人湯」，連重視泡湯文化的日本專家來台都讚譽有加，他自豪「全台最優質的溫泉就在苗栗」。

徐耀昌說，今年溫泉季結合草莓產業，及鄰近公館、獅潭、卓蘭等在地農產，盼能開創苗栗觀光新商機，並在縣府積極招商引資下，明年可望有縣內首座5星級溫泉飯店進駐，期許業者用最佳服務迎接全國觀光客。

「苗栗草莓紅了，警察的臉就綠了」。文觀局長林彥甫以龐大交通車潮凸顯大湖草莓受歡迎的程度，他說，1月6日活動開幕當天，將提供限量500份溫泉護照，民眾在現場拍照打卡上傳臉書即可免費索取，透過護照優惠，吸引遊客造訪苗栗，體驗採果、泡湯樂趣。

大湖地區農會供銷部主任林鴻鑑指出，大湖草莓進入產季，目前觀光採果價格約每台斤新台幣350元至400元，以往稱霸國內市場逾30年的品種「豐香」，因耐熱、抗病蟲害能力大減，自育苗階段死亡率高，恐面臨滅種，今年莓農改種「香水」為主流，也開始試種兩者雜交培育出的「蜜香」，測試市場反應，整體草莓產期約可持續至明年3月底、清明節前。1061228