千奇百怪 毒品藏於郵票令人咋舌

（中央社記者陳朝福高雄28日電）高雄市警方加強緝毒與反毒宣導，創新的「仿真毒品展示區」今天揭幕，所緝獲的毒品偽裝方法千奇百怪，有偽裝成即溶咖啡包、仙楂餅、果凍等，其中以郵票藏毒更令人咋舌。

「仿真毒品展示區」設於高雄市警察局少年警察隊，由警察局長何明洲與即將上任的高雄市毒品防制局長宋孔慨、毒品防制事務基金會執行長李宗憲等人揭幕，並由榮獲「全國反毒英雄」吳尚榮擔任專業導覽。

何明洲表示，高雄市警方緝毒和反毒不遺餘力，這個常設反毒宣導專區展示緝毒成果，並結合偽裝的毒品作為宣導教材，也開放學校等申請參觀，向下扎根反毒觀念。