又傳網路購物操作錯誤老套詐騙　警民合作保採菇女血汗錢

詐騙集團使出「網路購物操作錯誤」的老套手法詐騙，仍有民眾上當。新社區阮姓新住民正準備操作ATM匯款之際，幸好超商王姓副店長察覺有異報警，新社分駐所員警周正仁獲報後趕抵現場了解事情始末，並苦口婆心勸說後，阮女才恍然大悟遭詐騙，及時阻詐成功，保住阮女9萬元積蓄。
詐騙集團以各種方式詐騙，並鎖定鄉間婦女為詐騙對象，時有所聞；為此，東勢警分局平日積極推動反詐騙的犯罪預防作為，向民眾「宣導反詐諞觀念」外，並與各超商及金融機構「組成共同阻詐聯防機制及平台」。
新社分駐所員警周正仁於25日晚上10點10分許，接獲轄內一家超商王姓副店長報案，指稱有一名女子在ATM前邊持手機講電話、邊操作提款機顉錢，旋即發現她提領一疊千元大鈔後，又準備把錢存入ATM內，疑似遭詐騙集團詐騙，而報請警方前往了解。
阮女說，她為新住民，從事香菇相關工作，目前剪菇工作一籃約40元，9萬元推估約需剪2,250籃，該份工作非常辛苦。她於25日晚間接獲來電假冒郵局客服人員，佯稱她於11月份在網路購物，並聲稱因店員操作錯誤之故，因而需到ATM依其指示操作，才能保障阮女權益，不會被重複扣款。
幸好全家超商王姓副店長查覺阮女有異，在旁勸說此為詐騙老梗，但阮女原不為所動，經員警到場解說後仍心有存疑；員警帶阮女返所查證該電話，竟然已被通報61次詐騙紀錄。阮女這才驚覺受騙，因而成功保住帳戶內9萬元存款，相當感謝超商副店長與警方的勸阻關懷。
東勢警分局呼籲民眾，詐騙案件層出不窮，詐騙手法日新月異，民眾若有遇可疑人、事或接獲不明來電，發現異常不合理情形，應要秉持「三要」，就是：要冷靜、要查證、要報警。凡事多一分查證，就能少一分受騙。