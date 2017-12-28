又傳網路購物操作錯誤老套詐騙　警民合作保採菇女血汗錢

詐騙集團使出「網路購物操作錯誤」的老套手法詐騙，仍有民眾上當。新社區阮姓新住民正準備操作ATM匯款之際，幸好超商王姓副店長察覺有異報警，新社分駐所員警周正仁獲報後趕抵現場了解事情始末，並苦口婆心勸說後，阮女才恍然大悟遭詐騙，及時阻詐成功，保住阮女9萬元積蓄。

詐騙集團以各種方式詐騙，並鎖定鄉間婦女為詐騙對象，時有所聞；為此，東勢警分局平日積極推動反詐騙的犯罪預防作為，向民眾「宣導反詐諞觀念」外，並與各超商及金融機構「組成共同阻詐聯防機制及平台」。

新社分駐所員警周正仁於25日晚上10點10分許，接獲轄內一家超商王姓副店長報案，指稱有一名女子在ATM前邊持手機講電話、邊操作提款機顉錢，旋即發現她提領一疊千元大鈔後，又準備把錢存入ATM內，疑似遭詐騙集團詐騙，而報請警方前往了解。