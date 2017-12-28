亞馬遜Prime會員達8800萬 分析師看好明年表

GBH Insights 重申對亞馬遜股票「極具吸引力」的評級，原因為公司的付費 Prime 會員數日漸增加，GBH Insights 技術研究主管 Daniel Ives 在報告中指出，亞馬遜的 Prime 會員數，年增長約 40%，目前估計有 8800 萬人，他們平均在今年假期中，比去年假期多消費 22% 的金額。

亞馬遜在假期銷售表現良好，預計第 4 季的業績將好轉，GBH Insights 分析師認為，亞馬遜在 2018 年將有「顯著的成長動力」，同時 Prime 會員數在今年也大幅成長，是亞馬遜身為電商龍頭的一大資產之一。

若是銷售數字預測正確，則亞馬遜第 4 季的營業金額，將比華爾街預估的高出 4% 至 5%，Ives 表示：「根據我們的估計，亞馬遜電子商務的增長率，在這個假期，約比去年上漲 18％，而美國今年整體假期電子商務銷售額，亞馬遜將佔一半左右，因此亞馬遜在 2018 年的前景看好。」

分析師對亞馬遜的目標價格維持在每股 1350 美元，比周三收盤價高出約 14％，亞馬遜為今年市場中，表現最好的股票之一，今年迄今，已大漲了約 57%，而 S&P 500 只數今年則是上漲約 20%。

亞馬遜股價日線走勢圖

Ives 認為明年亞馬遜可能會有一些更大的舉動，包含可能將涉及醫療保健和藥品產業，Ives 寫道：「我們相信，亞馬遜可以通過潛在的合作夥伴關係，建立一個藥局 / 處方藥業務，因為該公司的 Prime 會員數，和運送能力，是一個明顯的銷售機會，如果亞馬遜沒有投入大量資源和努力進入藥局，我們將感到非常驚訝。」

此戰術策略，可能會對 CVS Health 和 Walgreens 等現有藥品零售商構成威脅，前者在本月稍早宣布收購健康保險公司安泰 (Aetna)，以抗衡亞馬遜的入侵。