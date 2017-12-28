不敵歲月 白宮200年老樹面臨砍頭命運

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）一棵歷史悠久的木蘭樹佇立在美國白宮已近200年，因不敵歲月摧殘，樹身嚴重腐爛，近日將面臨砍頭命運。

英國廣播公司（BBC）網站報導，這棵名叫「傑克森」的木蘭樹是已故總統傑克森（Andrew Jackson）當年為紀念過世不久的妻子所種植。

這棵屹立在白宮100多年的老樹，成了許多別具歷史意義的典禮背景，而1928年至1988年發行的20美元鈔票上，就印著這棵木蘭樹。

但專家表示，這棵木蘭樹樹身嚴重受損，造成安全隱憂。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）因此決定砍掉這棵老樹，砍下來的木頭將妥善保存。