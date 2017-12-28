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中央社

不敵歲月 白宮200年老樹面臨砍頭命運

中央社2017/12/28 16:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）一棵歷史悠久的木蘭樹佇立在美國白宮已近200年，因不敵歲月摧殘，樹身嚴重腐爛，近日將面臨砍頭命運。

英國廣播公司（BBC）網站報導，這棵名叫「傑克森」的木蘭樹是已故總統傑克森（Andrew Jackson）當年為紀念過世不久的妻子所種植。

這棵屹立在白宮100多年的老樹，成了許多別具歷史意義的典禮背景，而1928年至1988年發行的20美元鈔票上，就印著這棵木蘭樹。

但專家表示，這棵木蘭樹樹身嚴重受損，造成安全隱憂。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）因此決定砍掉這棵老樹，砍下來的木頭將妥善保存。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）說，梅蘭妮亞要求將健康樹苗保留下來，以便在同一地點種下新株。

發言人表示，梅蘭妮亞做出這項決定，是因為這棵老樹經常對站在它正前方觀看總統直升機起飛的遊客和媒體人員，構成安全上的威脅。

這棵木蘭樹已見證過39位美國總統，還經歷內戰和兩次世界大戰。

前總統柯林頓的女兒雀兒喜．柯林頓（ChelseaClinton）推文感謝多年來照顧這棵木蘭樹的人，以及梅蘭妮亞的新栽種計畫。（譯者：中央社葉俐緯）1061228

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