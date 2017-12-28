2017女權豐收年 新一波女性覺醒開端

姆蘭波恩古卡說，童婚方面也連戰皆捷，馬拉威、宏都拉斯、千里達及托巴哥、薩爾瓦多與瓜地馬拉都修法禁止童婚。

黎巴嫩、突尼西亞和約旦今年紛紛廢除准許強暴犯透過與受害者結婚的方式逃避懲罰的法律，維權人士希望這種運動能擴及到其他阿拉伯國家。

聯合國婦女署執行主任姆蘭波恩古卡（PhumzileMlambo-Ngcuka）告訴湯森路透基金會（TRF）：「這是對付歧視性法律的一年。」

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）女權人士表示，數百萬頭戴粉帽抗議民眾走上街頭、名人高喊施虐者是「豬」、智利和印度等國的扶持婦女立法，在在讓2017年成為女權運動重大的一年，儘管挫折在所難免。

童婚在印度雖然非法卻很普遍。當地立法者規定，跟15到18歲的妻子性交都要視為強暴並予懲罰。

慈善機構表示，美國總統川普擴大「全球噤聲令」（global gag rule），不讓提供墮胎資訊的外國醫療機構或組織獲得美國金援，對家庭計畫服務單位和全球女性健康來說是一大衝擊。

但智利規定在某些情況下墮胎合法，使得全球直接禁止墮胎的國家屈指可數，對女權運動者來說可謂一大勝利。

生育自主權中心（Center for ReproductiveRights）全球法律計畫的塞浦維達（Lilian Sepulveda）說：「在全球敵對氛圍下，我們持續看到在促進生殖人權方面的進展。」

其他女權領袖表示，各界群起反抗性別歧視，讓2017年特別引人注目。

姆蘭波恩古卡表示：「今年也已經從責怪、懷疑並污名化受害者，轉變為追究施虐者的責任。」

川普就職隔天，全球數百萬名女性上街遊行表達對他的抗議，其中許多人以川普2005年一段誇口抓女性私處的影片為發想，頭戴粉紅色「貓帽」（pussyhats）。

幾個月後，數百萬民眾再度參與風起雲湧的抗議運動，透過在社群媒體上使用「#我也是」（#MeToo）主題標籤，分享自己遭到性虐待和性騷擾的故事。在法國，許多女性則是用「#揭發你的豬」（#balancetonporc）這個主題標籤。

婦女華府大遊行（Women's March on Washington）全國主席之一的布蘭德（Bob Bland）表示：「我認為這只是新一波女性覺醒的開端。」（譯者：中央社李佩珊）1061228