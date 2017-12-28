新書販賣時機遭質疑 陳菊：出版社決定

媒體詢問，「花媽心內話：陳菊4000天」書中提及謝長廷在民主進步黨中央執行委員會中反對陳菊參選，還與前行政院長蘇貞昌辯論？謝長廷說，其實沒這樣的事，不然看看是哪天中執會，黨都有錄音可公布。蘇貞昌不是中執委，「怎麼會有我三度在那裡辯論呢？這不可能。」

謝長廷陪前日本參議員江口克彥到立法院拜會立法院長蘇嘉全後受訪時表示，西元2006年高雄市長選舉過程雖有些爭議，但選舉時全黨背水一戰，最後才贏1100多票，應珍惜。

他說，他覺得民進黨籍立法委員管碧玲與前高雄市代理市長葉菊蘭都很無辜，兩人角色都很被動。當時是黨內危機感，如果台北市與高雄市都輸，總統大選就提前再見，誰能勝選最重要，「考慮的其實沒有派系，葉菊蘭跟我也不是同一個派系」。

謝長廷表示，管碧玲被掛「謝系」標籤更吃虧，因為他支持葉菊蘭。管碧玲當時是被邊緣化、被協調與勸退，且現在又要高雄市長選舉初選，對管碧玲有點殘忍。對葉菊蘭、管碧玲來說，「每賣一本書，就是傷她們一次」。

他說，書裡的內心話是主觀感受，他都尊重，但很多內容可查證，如陳菊請辭行政院勞工委員會主任委員時，他記得當時公文他批「慰留」，等調查完畢再辭，後來陳菊就開記者會宣布辭職，「這不是我逼的」。記憶有點模糊，現在辭呈應在行政院，都可以查。

是否建議新書內容修正？謝長廷說，「死豬不怕滾水燙」，他無所謂、沒意見，既然陳菊也承認書的內容有問題，「現在在初選不能慢一下賣嗎？」但他不能阻止別人賣書，只能替管碧玲澄清一下。

媒體追問是否有跟陳菊見面、聯絡？他說，之前都有，所以他很驚訝，「這個是非常多的錯誤」；會不會再打電話給陳菊溝通？謝長廷說，「嗯，好啊」。

高雄市政府新聞局代陳菊回應表示，書的企劃、出版時間及行銷計畫由天下雜誌負責，無關高市府、初選或所有參選人，如果因初選而刻意遭連結或操作，相當可惜，期盼各界以了解台灣歷史及高雄轉型經驗觀點看書。

高市府表示，新書由作者林倖妃執筆，記錄陳菊、高市府團隊及高雄市民共同追求城市進步及轉型時譜下的生命樂章，更是高雄這些年來共同記憶和成果。

高市府說，林倖妃參考許多新聞及文獻資料並對陳菊長期貼身訪談，期盼為台灣追求民主化進程及高雄治理經驗留下記錄。1061228