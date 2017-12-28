設職能治療所鬆綁 結合長照更便利

中華民國職能治療師公會全國聯合會理事長張自強表示，過去要設職能治療所受限硬體與空間的設置標準要求，但因應長照2.0推動社區、居家長照，放寬職能治療所設置標準，可讓有復健、長照需求或行動不便的個案，能在家中或社區就近接受居家職能治療，不必特地前往醫院或診所。

衛福部今天修正發布職能治療所設置標準，除了開放專職做居家職能治療的職能治療所設置，不再受限於要承租一定面積的空間外，也開放職能治療所可與其他醫事機構聯合設置，更增加職能治療在社區服務的便利性和可近性。

（中央社記者陳偉婷台北28日電）衛生福利部今天修訂職能治療所設置標準。職能治療師公會全聯會理事長張自強說，修正後能讓需要復健、行動不便個案就近接受居家職能治療，也能和社區長照接軌。

張自強說，目前有些職能治療師所在各地提供長照相關服務，如新北市的衛福部八里療養院附設「中和職能治療所」，結合瑞齡社區服務據點，提供失智症及照顧者的瑞齡學堂、預防及延緩失能失智與特約居家職能治療等長照服務。

另一間在屏東的「六依職能治療所」也結合長照服務據點，提供社區整體照顧服務、居家復健、輔具暨無障礙環境評估與生活功能重建等長照服務。

張自強說，新制上路後能使職能治療服務更深入社區及家庭，讓更多有職能治療需求的個案，未來更透過到宅式的居家職能治療，可提升治療服務可近性，強化長期且密集的治療成效。

修正條文規定，職能治療所可和其他醫事機構聯合設置，張自強說，意即開放職能治療所可與物理治療所、語言治療所或其他醫事機構聯合設置，提供民眾同一個地方可接受多元化的治療服務。將可讓有復健需求的民眾，可以整合各種治療於一個治療所中，提升效率與服務品質。1061228