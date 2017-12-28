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雲林100美術研究會員小品聯展　李進勇盼藝文能量扎根

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/28 17:08
▲北港文化中心「雲林100美術研究會」會員小品聯展。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）
▲北港文化中心「雲林100美術研究會」會員小品聯展。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）

雲林縣長李進勇、文化處長林孟儀、北港鎮長張勝智，28日下午至北港文化中心觀賞「雲林100美術研究會」會員小品聯展，展出藝術家劉曉燈、蔡吉宗等親自導覽，介紹創作與作品表意境。

李進勇縣長期許雲林在地藝術家們能與縣府來共同努力，藉由藝術家們的藝文能量豐富雲林的生活，讓藝術普及並向下扎根。


▲雲林縣長李進勇、文化處長林孟儀、北港鎮長張勝智，28日下午至北港文化中心觀賞「雲林100美術研究會」會員小品聯展。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）

「雲林100美術研究會」於2011年由縣內知名藝術家劉曉燈老師創立，該會認為藝術創作者應以「溫馨．研究．創新」之態度和同好及欣賞者共享，體會各種藝術創作都是生活的表現，會員每3個月聚會1次，互相研討創作理念、技法等。

劉曉燈表示，以往該會展出以100F大尺寸作品為主，此次於北港文化中心展出內容是以會員小品為主，藉油畫、水彩、水墨、書法等多媒材創作表達具文化、宗教等地方特色之雲林意境。


▲此次於北港文化中心展出內容，是以地方特色之雲林意境為主。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28） 

劉曉燈老師年屆七十，對繪畫藝術依舊十分熱愛且執著，不僅在自家設立一個私人家居型的美術館（斗六市愛國街177號），更利用退休之餘將自身藝術的所學分享喜好藝術的民眾；夫妻倆感情深厚，時常相約出遊、旅行，在旅行的過程中仍不忘沉浸在藝術創作的天地裡。創新的木筆創作，不僅是看到兩位老師精湛的藝術創作，更看到藝術家用藝術紀錄生命、生活的美好時刻。 


▲顏三泰老師導覽，觀賞神藝匠心展。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）

關鍵字雲林縣李進勇北港文化中心雲林100美術研究會
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