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肉肉交疊爽到臭！網友自曝「2女戰8男」群交趴心得

國際中心／綜合報導2017/12/28 16:58
▲群交攝影師「1女戰4男」全裸性愛照曝光（圖／翻攝自PTT）
▲群交攝影師「1女戰4男」全裸性愛照曝光（圖／翻攝自PTT）

近日「6女戰7男」群交趴鬧得沸沸揚揚，不僅攝影師遭起底專拍性愛照，群交趴中男女主角的IG、臉書也全被網友一一肉搜，甚至有數百張的照片在各大論壇上瘋傳，風波越演越烈。而群交、多人性愛不分國界，在國外就有網友分享群交心得，直呼「肉肉交疊爽到臭！」

美國網站《Cosmopolitan》特別整理出6名網友在社群網站「Reddit」分享的參加完群交趴的心得：

1. 沒有人是硬上和粗魯的

該名網友曾參加過「2女戰8男」的群交趴，他強調，別於外界想像的硬上或態度粗魯，其實大家在這裡都是自願且歡愉的。

2. 有很多不同的味道，但都很臭

網友指出，群交趴或雜交趴多在半夜舉辦，不論男男女女幾乎都帶著醉意前來，因此整間房間全充斥著「酒臭味」；此外，若是在超過10人性愛的情況下，每個人各自的「體香」融合在一起，都不是太好聞，甚至「當群交持續時，這些臭味只會更濃烈」。

3. 男人都好棒棒，還會貼心遞面紙擦精液

有女網友表示，不僅整晚和其他男伴玩的很嗨，且參加的男生大多都非常有禮貌，會尊重女生意願戴保險套，且被「顏射」時，還有男生遞給她衛生紙，甚至替她擦拭臉上的精液，相當貼心。

4. 參加者都很「重」

該名網友坦言「很多人真的體重都很重」，因此在群交趴中除了性愛歡愉外，還要不斷承受人體的重量，他也特別提醒「你要用有高超的特技技巧，要不然你就會變得很笨拙」。

5. 先社交再「射交」

由於群交趴的參加者都是陌生人，因此在開始前會先透過聚會認識彼此，避免性愛過程中過於緊張。

6. 戴面具很正常

有網友透露，參加群交趴或雜交趴戴面具是很正常的事情，但並不是為了隱藏身分。

關鍵字群交趴多preddit性愛
願2018三寶通通從馬路上消失群交趴女子爆崩潰休學　求網友放過

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