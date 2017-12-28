肉肉交疊爽到臭！網友自曝「2女戰8男」群交趴心得

近日「6女戰7男」群交趴鬧得沸沸揚揚，不僅攝影師遭起底專拍性愛照，群交趴中男女主角的IG、臉書也全被網友一一肉搜，甚至有數百張的照片在各大論壇上瘋傳，風波越演越烈。而群交、多人性愛不分國界，在國外就有網友分享群交心得，直呼「肉肉交疊爽到臭！」

美國網站《Cosmopolitan》特別整理出6名網友在社群網站「Reddit」分享的參加完群交趴的心得：

1. 沒有人是硬上和粗魯的

該名網友曾參加過「2女戰8男」的群交趴，他強調，別於外界想像的硬上或態度粗魯，其實大家在這裡都是自願且歡愉的。