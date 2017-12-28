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〈2018投資雷達〉2018年港股 分析師最「看好

鉅亨網2017/12/28 16:58
鉅亨網 / NOWnews
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恆生指數今年將創下自 2009 年以來，歷史最好的一年，綜合分析師對明年港股目標價格的預測，《彭博社》整理出最被看好以及最不受歡迎的 5 檔股票，若預估正確，一些本地銀行和香港主要公用事業公司，將成為 2018 年最大的輸家。

分析師看好與看壞的5檔港股
分析師看好與看壞的 5 檔港股

最受歡迎 5 檔股票

1. 舜宇光學科技集團 (Sunny Optical Technology Group Co.)
行業：工業零件及器材
業務：生產銷售光學零件、光電產品和光學儀器等

2. 瑞聲科技 (AAC Technologies Holdings Inc.)
行業：電腦及周邊器材
業務：主要生產聲學、無線射頻識別 (RFID)、振動馬達、微攝像頭

3. 中國聯通 (China Unicom)
行業：電信業務
業務：提供通訊服務

4. 招商局港口控股有限公司 (China Merchants Port Holdings Company)
行業：航運及港口
業務：提供海運、貨櫃運輸等

5. 中國移動 (China Mobile Ltd.)
行業：電訊服務
業務：提供通訊服務

最不被看好 5 檔股票

1. 香港中華煤氣 (The Hong Kong and China Gas Company)
行業：煤氣供應
業務：煤氣生產、輸送及供應商

2. 東亞銀行 (Bank of East Asia)
行業：銀行業
業務：提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理和投資服務

3. 恒生銀行 (Hang Seng Bank)
行業：銀行業
業務：提供全面及多元化的銀行服務

4. 恆安國際集團 (Hengan International)
行業：美容及個人護理
業務：中國最大的婦女衛生棉和嬰兒紙尿褲生產商

5. 碧桂園集團（Country Garden Holdings）
行業：地產發展商
業務：經營渡假村型房地產

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