〈2018投資雷達〉2018年港股 分析師最「看好

恆生指數今年將創下自 2009 年以來，歷史最好的一年，綜合分析師對明年港股目標價格的預測，《彭博社》整理出最被看好以及最不受歡迎的 5 檔股票，若預估正確，一些本地銀行和香港主要公用事業公司，將成為 2018 年最大的輸家。

分析師看好與看壞的 5 檔港股

最受歡迎 5 檔股票

1. 舜宇光學科技集團 (Sunny Optical Technology Group Co.)

行業：工業零件及器材

業務：生產銷售光學零件、光電產品和光學儀器等