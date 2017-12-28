威士忌與搖滾樂的完美結合　震撼味蕾

向來獨具風格的高原騎士，近期推出創新酒款「Full Volume音浪」高原騎士單一麥芽威士忌，高原騎士為了體現限定酒款與搖滾音樂的緊密結合，28日特別在首發會現場邀請王若琳、曹格專屬外籍樂手所組成的樂團，現場演奏經典英倫搖滾樂曲，加上品牌講師精闢介紹和深度品酩解說，讓與會來賓更能夠體驗威士忌與音樂結合的震撼感受。

高原騎士此次再度創新突破，推出全球限定酒款「Full Volume音浪」，顛覆過去使用雪莉桶為主的風格，改採百分之百使用初次填波本桶陳年，1999年蒸餾，2017年裝瓶。這一次別出心裁的獨特包裝外觀，靈感是來自於英國經典吉他音箱，外側旋鈕刻度顯示波本桶、泥煤、香草和水果風味的不同表現，巧妙將威士忌與音樂結合，讓熱愛音樂及威士忌的朋友能體會兩者的異曲同工之妙，兩者皆在追求最平衡的完美。

「Full Volume音浪」帶有香草、椰子、芒果、鳳梨等熱帶水果香氣，入口則傳來檸檬皮及香草莢的味覺感受，轉化釋放飽滿豐富的油脂和甜美氣息。入喉餘韻散發柑橘、奶油香草並保有高原騎士與眾不同的花香煙薰風味，層次豐富的口感讓人愛不釋口。



▲「Full Volume音浪」外觀包裝靈感來自英國經典吉他音箱。（圖／林暐凱攝 , 2017.12.28）

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※