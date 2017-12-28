電信業砸錢建網路 盼OTT等使用者分潤

（中央社記者江明晏台北28日電）「電信辛苦拿錢建設網路，卻讓外來業者免費在上頭跑」，台灣大總經理鄭俊卿認為，電信業應如國道收費，向OTT業者與占高流量的大型網站收取分潤，中華電也盼互利。
美國聯邦通訊委員會（FCC）日前通過廢除「網路中立性」的規定，不再要求網路服務供應商傳輸網路資料數據時需一視同仁，給予電信業者更大的權力。
鄭俊卿認為，這將是電信業的契機，可在OTT時代創造多贏模式，尤其OTT業者有9成來自國外，應該要有合理分潤。
「電信辛苦拿錢建設網路，卻讓外來業者免費在上頭跑」，鄭俊卿比喻，電信業者就像大房東，YouTube、Facebook、OTT業者等就像二房東，雖然用戶透過觀影等行為使用大量傳輸，電信業卻不能收到半毛錢，希望如同國道收費的概念，向OTT等業者收取分潤，拒當笨水管。
他認為，電信業者應該要合理的分潤，才能夠鼓勵電信業者投資，要不然5G頻譜、網路投資動輒百億，將讓業者縮手。
中華電信總經理謝繼茂則表示，OTT占據的流量高達4G整體的80%至90%，希望回歸互利共和的商業機制，這些網站用掉多少資源要有一個協議出來。但他也坦言，與外來業者能否談判是個關卡，「不過，如果電信業者活不下去，大家也都慘了，是應該對電信業者有些(回饋)」。
有電信業者私下表示，現實問題是消費者喜歡用Line和YouTube，業者若達成商業協商分潤，用戶在使用這些網站如果用量太大，可能就會被降速，但只要有1家業者不同意這個做法，整個機制就做不成，仍有賴電信業共識。
對此，NCC發言人翁柏宗今天在會議上表示，網路中立並不是「非黑即白，要有彈性」。
OTT指的是Over The Top。利用網際網路傳送影音內容到用戶所持的終端裝置中，只要能連上網就可以收視，對於電信業者來說是個挑戰，要因應影音收看服務帶來的大流量而加緊建設，但另一方面，電信業者並未從中得到額外的利潤。1061228