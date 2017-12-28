電信業砸錢建網路 盼OTT等使用者分潤

（中央社記者江明晏台北28日電）「電信辛苦拿錢建設網路，卻讓外來業者免費在上頭跑」，台灣大總經理鄭俊卿認為，電信業應如國道收費，向OTT業者與占高流量的大型網站收取分潤，中華電也盼互利。

美國聯邦通訊委員會（FCC）日前通過廢除「網路中立性」的規定，不再要求網路服務供應商傳輸網路資料數據時需一視同仁，給予電信業者更大的權力。

鄭俊卿認為，這將是電信業的契機，可在OTT時代創造多贏模式，尤其OTT業者有9成來自國外，應該要有合理分潤。

「電信辛苦拿錢建設網路，卻讓外來業者免費在上頭跑」，鄭俊卿比喻，電信業者就像大房東，YouTube、Facebook、OTT業者等就像二房東，雖然用戶透過觀影等行為使用大量傳輸，電信業卻不能收到半毛錢，希望如同國道收費的概念，向OTT等業者收取分潤，拒當笨水管。