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輕軌生活圈學生競圖作品　29日起公開展示未來生活願景

記者蔡佳宏／高雄報導2017/12/28 17:30
▲捷運局歡迎民眾搭乘輕軌逐站欣賞未來輕軌生活圈之想像。（圖／高市捷運局提供,2017.12.28）
▲捷運局歡迎民眾搭乘輕軌逐站欣賞未來輕軌生活圈之想像。（圖／高市捷運局提供,2017.12.28）

高雄環狀輕軌C1至C14車站已於9月完工通車，為型塑輕軌周邊生活圈概念，高雄市政府捷運工程局舉辦「高雄環狀輕軌車站生活圈環境改造學生競圖」活動，期望透過學生的創意參與，提出對輕軌沿線周遭之生活想像，並塑造未來輕軌周邊都市環境之想法。活動12月中旬完成受理收件，29日開始於各輕軌車站展出作品，並同步於臉書粉絲團舉辦投票活動，邀請搭乘民眾共同擘畫未來輕軌沿線生活圈之願景。

捷運局長吳義隆表示，為打造本市成為友善人本之綠色運輸城市，輕軌車站週邊人行及轉乘環境之改善列為市府最優先之工作，為凝聚民眾對於如何營造舒適輕軌生活圈之共識，捷運局也成功向交通部爭取經費，委託辦理輕軌沿線交通及環境改造規劃。規劃過程為納入學生之創意與活力，特別舉辦學生競圖活動，以擴大規畫視野。

此次競圖活動共計有成功大學、高雄大學、樹德科技大學、臺南應用科技大學、正修科技大學等5所大專院校設計相關系所共17件作品參與，參賽作品涵蓋了對輕軌車站週邊的人本空間設計、街區改造以至於區域軸線翻轉提出創新的規劃設計構想，29日起於各輕軌車站展示張貼，並於「高雄環狀輕軌車站生活圈環境改造學生競圖」臉書粉絲專頁舉辦投票活動，歡迎民眾搭乘輕軌逐站欣賞未來輕軌生活圈之想像，並提出自己對於輕軌生活圈之構想與建議。

競圖活動將邀請專家學者進行評審，選出優勝、佳作獎項，另依網路票選結果產生網路人氣獎，得獎作品亦將辦理頒獎及公開展示。

關鍵字環狀輕軌捷運局綠色運輸
嘉大木設系師生　辦桌設計奪銀間歇保養法　PTT網友瘋狂熱議

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