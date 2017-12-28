輕軌生活圈學生競圖作品　29日起公開展示未來生活願景

高雄環狀輕軌C1至C14車站已於9月完工通車，為型塑輕軌周邊生活圈概念，高雄市政府捷運工程局舉辦「高雄環狀輕軌車站生活圈環境改造學生競圖」活動，期望透過學生的創意參與，提出對輕軌沿線周遭之生活想像，並塑造未來輕軌周邊都市環境之想法。活動12月中旬完成受理收件，29日開始於各輕軌車站展出作品，並同步於臉書粉絲團舉辦投票活動，邀請搭乘民眾共同擘畫未來輕軌沿線生活圈之願景。

捷運局長吳義隆表示，為打造本市成為友善人本之綠色運輸城市，輕軌車站週邊人行及轉乘環境之改善列為市府最優先之工作，為凝聚民眾對於如何營造舒適輕軌生活圈之共識，捷運局也成功向交通部爭取經費，委託辦理輕軌沿線交通及環境改造規劃。規劃過程為納入學生之創意與活力，特別舉辦學生競圖活動，以擴大規畫視野。