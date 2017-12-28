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歷年1月前10強股市 亞股占8席

中央社2017/12/28 16:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北28日電）根據投信統計，在傳統年節慶典加持買氣下，歷年全球股市在1月的表現，前10大強勢股市中，亞股就包辦其中8名，平均漲幅在2.4%至8.58%之間。

摩根投信統計自2000年以來全球股市的1月表現，不同於全球與歐美機構法人才剛收假返回工作崗位，股市走勢震盪，亞洲股市1月除仍沉浸於前1年的年底旺季餘韻，還有年初傳統年節假日消費題材值得期待，延續多頭攻勢，前10大元月強勢股市中，8成來自亞洲，包括越南VN指數、菲律賓PSE指數和台灣櫃買指數指數，平均漲幅都從3%起跳。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞(JeffreyRoskell)表示，亞洲除了有題材與資金面支持，亞股高殖利率特性也是吸引國際資金卡位的主因，據統計，過去10年亞股(不含日本)總報酬中，平均超過3.2個百分點的報酬來自股息收益，居全球各市場中股息率前段班。

其中，菲律賓和台股的股息殖利率在亞股中也相當誘人，分別高達4.5%和4.2%，今年以來漲幅也相當傲人，分別大漲逾24%和13%，以資本增值角度來看，不少亞洲股市表現相當出色，投資亞股可說是同步掌握股息與資本利得的報酬契機。

羅傑瑞分析，市場有部分聲音認為亞股今年來漲幅不小，推升股市來到相對高點，但就經濟基本面來看，展望2018年亞股有望維持成長態勢，輔以MSCI亞太不含日本指數每股獲利預估已經連續17個月上調，包括科技、能源、地產、工業等景氣循環股維持強勁成長動能，且盈餘預期獲上調的國家、產業都有進一步擴大趨勢，對比2004年與2010年前兩度亞洲企業獲利上調期間，本波亞洲股市漲幅較低，未來漲幅仍可期待。1061228

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