新書透光的暗暝 收錄政治受難者歷史

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市文化局持續投入台中地區白色恐怖時期政治受難者口述歷史處理及記錄，今天發表新書「透光的暗暝」，副市長張光瑤今天邀來書中主角或家屬，致贈新書紀念。

文化局今天在市府舉行「透光的暗暝」新書發表會，張光瑤在文化局長王志誠陪同下出席，並將新書贈予出席的政治受難者、家屬及相關人士，表達對這些人權前輩的敬意。

文化局表示，台灣在追求轉型正義的過程中，釐清白色恐怖時期的政治迫害是基本工作，文化局持續投入台中地區白色恐怖時期政治受難者的口述歷史整理和記錄，繼出版「因為黑暗，所以我們穿越」及「黯到盡處，看見光」後，今天再發表新書「透光的暗暝」，收錄15篇17名政治受難者的歷史故事，進一步還原歷史真相，也使台中市的人權更往前邁進。