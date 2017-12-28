環保抗空汙高雄市免費公車夯　10條路線自主加密班次

本次加密班次公車路線有南台灣紅56A(平假日各加10車次)、紅60 A(平假日各加6車次)；高雄客運8025(平假日各加1車次)、JOYH11區間車(平日加3車次；假日加7車次)；東南客運橘20C(平日加3車次；假日加4車次)、紅1(平假日各加2車次)；統聯客運100公車(平日加8車次；假日加6車次)；港都客運15(平日加5車次)、205區間車(平日加6車次)；漢程客運92B(平日加8車次)等10條公車路線。主要行經重要大眾運輸場站、學校及百貨商場等民眾出入頻繁路線，詳細時刻表可到各公司官方網站查詢。

高雄市公車免費搭實施以來廣受好評，為提供更優質服務，高雄市客運業者共10條路線自主加密班次，到107年2月底止，歡迎民眾盡量利用大眾運輸以降低空污。

交通局表示，加密班次後，候車班距大幅縮短，像100公車行經各大百貨公司路線，尖峰時段大約5至10分鐘就會有一班公車到站，歡迎市民相揪乘坐。

交通局長陳勁甫說，高雄市目前推動「冬季大眾運輸免費措施」，鼓勵汽機車族在空汙嚴重的冬天，改搭乘公共運具以降低空汙，截至目前為止，本市公路客運成長已達10%。建議搭配使用手機「高雄ibus」APP軟體，快速查詢公車路線資訊及公車即時動態，減少候車時間。