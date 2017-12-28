風靡歐洲「間歇保養法」　台灣PTT網友瘋狂熱議

「風靡英國？英國都這樣保養？」「所以什麼是間歇保養？」「我也好想保養膚況到極限」保養品用久了，效果不明顯，這是全世界愛美女性的共同困擾。人氣網紅Angelina最近在臉書上分享英國最新「間歇保養法」，引起鄉民們熱烈討論、留言短短一天就超過百篇推文，成為PTT推爆的熱門話題。

社群網紅Angelina超高顏值加上健身鍛鍊出的火辣曲線，是許多網友心中的健美女神，日前她在臉書上分享看到英國版Vogue雜誌報導「間歇保養」的文章，讓她想到平常運動的過程，有感寫下「這跟『間歇運動』其實有點像，漂亮的體態不能只透過高強度的訓練，不然一段時間就有撞牆期」，並分享自己的保養心得「剛開始每天擦效果超棒，但過了半年一年就開始覺得，好像沒有當初使用那麼厲害的感覺」，讓網友深感共鳴，紛紛表示「我也好想保養一直有效」、「要試到合適的保養品不容易啊」、「好像保養到了極限就很難再突破了」。照片中Angelina閱讀雜誌不忘小露性感、展現鍛鍊有成的驚人川字肌，更引發網友歪樓大暴動「完全被腹肌吸引了XD」、「這身材猛的」、「她真的很美」。