南部十大消費新聞 免費搭大眾運輸上榜

依評選委員得票高低排名的十大消費新聞依序為：「供電警戒！全台大停電」、「高雄大手筆抗空污，搭大眾運輸免費3個月」、「蝦味先使用過期原料，裕榮遭勒令停業」、「農產品價格暴起暴落」、「毒雞蛋失控」、「桶裝瓦斯押瓶爭議多」、「墾丁、六合夜市及旗津攤販價格亂象，貴得離譜」、「全台爆發禽流感」、「高雄市全國首創餐飲空污管理法110家納管」、「蝶戀花車禍事件後，觀光局下令太操一日遊下架挨轟擾民」。

劉聰仁表示，今年南部年度十大消費新聞更趨多樣，從食安、桶裝瓦斯押瓶費、觀光地區攤商價格亂象，到最近因空污問題，高市府推免費搭乘大眾交通運輸工具，這次評選更貼近消費大眾，有別於前兩屆以食安新聞為主，對消費問題的關心面向更廣泛，同時顯示各種環節爆發的民生消費問題更多。

他說，民以食為天，十大消費新聞有關食品安全、過期食品、毒蛋、禽流感及農產品價格暴漲暴跌新聞占最大宗，影響消費者生活，呼籲相關主管機關加強把關，維持食品安全及物價穩定。

另外，劉聰仁指出，空污問題嚴重，高市府首創餐飲空污管理法，並提供免費搭乘大眾運輸3個月，也引起關注，希望高市府可更進一步加強管制空污排放污染源，補助餐飲業改善空污設備，並擴大延長實施免費搭乘大眾交通運輸，培養消費者多搭乘大眾運輸習慣。

鑒於台灣各區域消費型態有別，以及南北產業的生產結構有異，消基會南區分會3年前起，承續總會十大消費新聞活動模式，以發生地在嘉義以南及澎湖地區的消費新聞為對象進行評選，今年評選委員包含劉聰仁、歷任前主委、學界及媒體代表、台南市、高雄市與澎湖縣消保官、檢察官、律師及社團代表，以及第一線接聽民眾消費諮詢電話的分會志工。1061228