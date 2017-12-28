心疼柯震東發警訊　利菁也曾憂鬱自問：活著幹嘛？

利菁今（28）日錄製《麻辣天后傳》，被問及徐乃麟收了2個節目一事，她認為做節目就是這樣來來去去，更笑說：「我們該露的就露，戰戰兢兢，我覺得台灣綜藝如江河日下，乃哥還是有好玩的地方，不用擔心。」更嬌嗔跟媒體喊話，「不要講得像我把他弄走，跟我一點關係都沒有。」

說起台灣演藝圈情況，利菁表示現在跟以前不一樣，「你拿很高的價格，更不容易出來玩，如果價格比較親民，多出來走走心情會比較好」。利菁也喊話小嫻可以上她的節目，「我們是疼妳的，不會挖妳其他的東西，我改了，已經是清水祖師爺了。」