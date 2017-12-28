心疼柯震東發警訊　利菁也曾憂鬱自問：活著幹嘛？

利菁今（28）日錄製《麻辣天后傳》，被問及徐乃麟收了2個節目一事，她認為做節目就是這樣來來去去，更笑說：「我們該露的就露，戰戰兢兢，我覺得台灣綜藝如江河日下，乃哥還是有好玩的地方，不用擔心。」更嬌嗔跟媒體喊話，「不要講得像我把他弄走，跟我一點關係都沒有。」
說起台灣演藝圈情況，利菁表示現在跟以前不一樣，「你拿很高的價格，更不容易出來玩，如果價格比較親民，多出來走走心情會比較好」。利菁也喊話小嫻可以上她的節目，「我們是疼妳的，不會挖妳其他的東西，我改了，已經是清水祖師爺了。」
▲利菁也曾低潮。（圖／中天提供，2017.12.28）
談到柯震東日前在IG發文，表示：「我死了有人在乎嗎？」利菁認為柯震東的確在發出某種警訊，直言：「我們應該慶幸他沒有發生事情。」利菁也坦言有過低潮，當時還曾自問：「我為什麼要活著？我人生的意義在哪裡？」自覺不能再陷入憂鬱情緒的利菁，隨後去找了抗憂鬱的藥物吃下，睡一覺後就好了，「真的只在一念之間」。
利菁曾在韓國製作2張專輯，坦言韓國看似繁榮，但實際上卻很小，「他們就只能在首爾混，除非離開首爾還是個咖，才會有一點點錢」，更說韓國經紀公司是七三分，即便是當紅明星，但若是團體分下來，平均一個月可能連一萬塊都不到。
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