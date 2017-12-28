頁岩油掀塑膠投資熱 專家警告未來10年產量增4成

英國《衛報》援引美國環保組織「國際環境法中心」(CIEL) 研究指出，由於頁岩油開發技術躍進，令生產塑膠的原材料成本大減約 2/3，包括大型石油企業在內的公司自 2010 年起已投資超過 1800 億美元 (約 5.35 兆元新台幣)，用於興建多間新一代塑膠生產工廠，提升塑膠產能。

專家估計，此趨勢將令未來 10 年的塑膠產量大幅增加 40%，恐打擊全球減少塑膠的努力，令日益嚴重的塑膠污染成為地球的「永久污染」。

CIEL 今年 9 月起展開連串研究計劃，分析美國塑膠工業的發展情况。由於塑膠的原料有 99% 來自化石燃料，因此組織特別觀察有份造成氣候暖化危機的油企與塑膠工業的關係。