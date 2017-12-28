NBA／雷霆CPR重新連線　甜瓜、喬治要配合威少

NBA今(28)日雷霆「CPR連線」三人狂飆81分，手感火燙程度連球場頂都起火了，最終以124:107拿下東區第二的暴龍，拉出一波6連勝。三巨頭之一的「甜瓜」Carmelo Anthony認為現在的「威少」Russell Westbrook不再遷就他們，表現得更好。

雷霆今夏找來Paul George和甜瓜，與威少共組三巨頭，沒想到開季呼聲大雨點小，戰績始終不理想，不斷在後段班徘徊，沒想到自12月開始脫胎換骨，14場比賽僅輸了3場，現在排在西區第5名。

甜瓜說「我認為Westbrook不再試圖遷就我和George，而是打出自己的風格，這樣的Westbrook更強。我們知道他非常優秀，由我們來適應他的比賽，讓他好好發揮長處，我們需要這樣的Westbrook。」

Westbrook今天拿下30分8籃板13助攻的準大三元，Anthony則貢獻18分，攻下全場最高33分的George還開玩笑的說，「我們今天手感熱得發燙，連屋頂都起火了(球場屋頂因電線故障起火)。」

對於近期球隊的好表現，George也相當開心，日前還向媒體表示不會放棄雷霆，「這是我們在一起的第一個賽季，我還想要繼續拚搏，我們會扭轉局勢。」今天賽後更表明心意，「2017年最喜歡的時刻就是加盟雷霆」看來拆夥問題暫時不會再困擾三人了。