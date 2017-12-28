打棒球沒出息 陳偉殷反對這句話

（中央社記者黃巧雯桃園28日電）對於外界常說打棒球沒有出息，旅美好手陳偉殷今天表達反對，他認為台灣球員天分比國外好，但缺乏接受教育，希望能推廣國小到大學不是以練球為主，先顧好學業，再把球技練好。

國立體育大學今年續聘旅美邁阿密馬林魚隊台灣投手陳偉殷擔任榮譽講座，並與旅日好手、同時也是學弟的陳冠宇、宋家豪一同在國立體大指導學弟球技。

陳偉殷今天分享自己對抗傷痛經驗，談到受傷很難預防，但必須要去克服、接受，同時還強調訓練重要性，如果沒有做好訓練，反而更容易受傷。

談及台灣球員優勢，陳偉殷認為，台灣球員天分比很多國外選手好，「但缺乏自己接受教育這塊」，他希望推廣從國小、國中、高中、大學不是以練球為主，必須先把學業顧好，再把球技練好。