電影《衝組》多處台中取景　林佳龍預祝衝出好票房

電影《衝組》今(28)日在台中舉辦宣傳記者會，導演鄭文堂偕同2位主演閃靈樂團主唱Freddy林昶佐與鍵盤手「小捲」高嘉嶸出席，市長林佳龍、新聞局長卓冠廷、財團法人影視發展基金會執行長林盈志等，特別到場力挺，並舉起寫著「衝」字的大旗，預祝此片票房衝出好成績，氣氛相當熱鬧。

金獎導演鄭文堂與金曲樂團閃靈首次聯手拍攝電影《衝組》，結合台式武打、搖滾樂，打造草根味十足的熱鬧喜劇，全片除獲得台中市政府補助拍攝，更在台中多處取景，包括知名地標台中國家歌劇院、台中極限運動場等均入鏡，並將於29日起全台熱映。市長林佳龍今(28)日預祝電影《衝組》票房長紅，並呼籲大家以行動支持好片，讓台灣的國片能有更好的發展。

林佳龍邀請大家進入電影院欣賞鄭文堂導演的新作《衝組》，這也是閃靈樂團主唱Freddy林昶佐與鍵盤手「小捲」高嘉嶸等樂團朋友們的精心傑作；他說，這部電影於台中拍攝，並獲得市府新聞局的協拍金，很高興全片以搖滾動作喜劇的方式呈現，用快樂的方式引起觀眾共鳴。



▲市長林佳龍舉起寫著「衝」字的大旗，預祝此片票房衝出好成績。（圖／市政府提供 , 2017.12.28）

林佳龍說，電影《衝組》讓他看見過去年輕時的許多場景，包括社會運動或與政府抗爭的過程，他以「衝組」過來人的身分將此片推薦給所有人，也預祝票房長紅，並呼籲大家以行動支持好片，讓台灣的國片擁有更好的發展。

導演鄭文堂感謝市府在拍片過程中的支持，並肯定林市長自過去擔任行政院新聞局長時，即相當重視影視音產業發展，如今擔任台中市長仍始終關心與支持，以設身處地方式為製片者著想，提供便利服務與充沛協拍資源；閃靈樂團主唱Freddy林昶佐也說，不僅林市長重視影視音產業，新聞局長卓冠廷與財團法人影視發展基金會執行長林盈志也相當投入，讓拍片過程不僅順利，劇組也獲得實質協助。

鄭文堂導演表示，《衝組》一部年輕、熱血又充滿喜感的電影，對於票房相當有信心，全片講述年輕人對自己故鄉的愛，想透過閃靈樂團幫忙，最後發現其實所有事情都要靠自己的力量實踐理想；也想藉由本片傳達即使台灣正面臨市場、資金等極大挑戰，但仍盼創意不被受限，能夠自由發揮。